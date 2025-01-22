國務機要費預算遭刪凍總統府三節禮金取消 國民黨狠酸

由於藍、白兩黨昨日聯手在立法院三讀通過114年中央政府總預算案，刪凍總統府國務機要費用，傳出總統府秘書長潘孟安在內部發出信件宣布取消發放總統府員工三節禮金，國民黨智庫副執行長凌濤今在臉書發文狠酸賴清德總統是「爽自己、苦員工」的「慣老闆」。（資料照）

2025/01/22 13:37

〔記者施曉光／台北報導〕由於藍、白兩黨昨日聯手在立法院三讀通過114年中央政府總預算案，刪凍總統府國務機要費用，傳出總統府秘書長潘孟安在內部發出信件宣布取消發放總統府員工三節禮金，國民黨智庫副執行長凌濤今在臉書發文狠酸賴清德總統是「爽自己、苦員工」的「慣老闆」。

凌濤指出，總統府的國務機要費長期被外界質疑成為「總統私房錢」，缺乏公開透明，過去多次遭監察院糾正，如今藍、白聯手刪減、凍結各1000萬元，要求總統府在3個月內向立法院說明後方可動支，這樣的決策無疑合情合理，潘孟安卻突然發布道歉信，宣稱員工三節禮金不再發放，這一粗糙的政治操作，迅速引發輿論反彈，網友在各大新聞平台留言怒批「別再演了」、「詐騙到極點」。

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凌濤表示，今年的春節禮金應該是去年已經編列的預算，與新年度預算毫無關聯，將此事歸咎於國務機要費被刪減，明顯是混淆視聽、刻意造謠，其次賴清德總統可以大手筆動用國安局預算更新價值不菲的BMW 760i Protection防彈座車，卻以國務機要費刪減為由，削減基層員工的應得權益，這種行為無疑暴露了他「爽自己、苦員工」的本質是典型的惡劣慣老闆心態。

他還說，賴清德的政治操作一貫充滿鬥爭性，卻屢屢決策失誤，導致每一步都輸，更令人不齒的是，賴清德總是將後果推給總統府與基層員工承擔，從不支持警消人員條例，反對原住民禁伐補償條例，再到這次國務機要費爭議，賴清德的行為充分展現其漠視基層權益，只顧自身利益的真面目。

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