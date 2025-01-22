「規腹火啦」！台中阿伯挺罷免藍委 顏寬恒：尊重公民權利

公民團體在台鐵大肚站門口出攤，協助民眾填寫立委罷免提議書。（記者黃旭磊攝）

2025/01/22 12:43

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中公民團體罷免藍委行動持續進行，退休工程師林志政領銜發起罷免國民黨立委顏寬恒，上午在台鐵大肚站門口出攤，民眾絡繹不絕騎車來填寫立委罷免提議書，70多歲阿伯拜託志工幫忙，怒罵看到電視在刪預算「規腹火啦」（台語：滿肚子火），一名50多歲女騎士還問「10張給我好不好」。

顏寬恒表示，罷免是公民權利應予尊重，批評民進黨策動大罷免，黨公職投入只為過半完全執政。

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罷免公民團體今天持續在台鐵大肚站、東區禾意地政士事務所及西區台灣大地等處出攤，協助民眾填寫台中第二、六等選區立委罷免提議書，其中，大肚車站從上午9時起人潮不斷，林姓居民（31歲）說，國民黨立委拿到過半數後，用多數決刪除預算，尤其是數發部被砍掉4億元，生活在網路時代的年輕人都很有感。

林志政強調，昨天週二在霧峰最誇張了，幾小時就收到200多張提議書，收件狀況比上週更多、更好，民眾看到藍白（國民黨、民眾黨）立委聯手砍預算就很生氣，一定要把他們罷免掉。

顏寬恒表示，罷免是公民的權利，應該予以尊重，但民進黨策動大罷免，立院黨團總召柯建銘謀劃已久，只是不能太早公開，要求民進黨全黨、包括公職人員全黨都投入，只是為了未來補選可以力求讓民進黨過半，讓自己完全執政，以穩固總統賴清德執政。

顏寬恒說，民進黨浮編預算做大內宣、供官員改裝辦公室、辦演唱會，居然在網路上造謠說民眾未來無法辦護照、買不到iPhone、switch、國軍沒有熱水洗澡、統一發票沒有獎金、台電漲電價、無法線上報稅、線上買不到台鐵車票，無論如何會堅決為人民看緊荷包、強力監督。

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