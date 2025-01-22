葉元之直播機密預算審查 柯建銘：犯罪事實明確「關定了」

民進黨團總召柯建銘今（22日）表示，葉元之向全國直播，更是向中國直播，犯罪事實明確，違反憲法及國安法，「葉元之關定了」。（記者廖振輝攝）

2025/01/22 12:29

〔記者李文馨／台北報導〕立法院院會歷經20小時表決大戰後，昨天三讀通過「114年度中央政府總預算案」，國民黨立委葉元之在審查機密預算時開直播，引發爭議。對此，民進黨團總召柯建銘今（22日）表示，葉元之向全國直播，更是向中國直播，犯罪事實明確，違反憲法及國安法，「葉元之關定了」。

立法院會在歷經跨日的不斷電表決後，終於在昨天下午三讀通過114年度中央政府總預算案。歲出原編列約3兆1325億元，審議結果共計減列約2075億元，刪減金額創下史上新高，歲出降為約2兆9248億元。

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審查機密預算期間，觀看葉元之直播的網友指出，葉元之在審查開始、念完第一條，準備進行記名表決時，立法院副院長江啟臣才反應過來詢問是否有收起手機，葉元之才將畫面切掉。

對此，柯建銘表示，葉元之在審查機密預算時向全球直播、對中國直播，這顯而易見，犯罪事實明確，違反憲法及國安法，他不相信高檢檢察官看不到，所以葉元之關定了。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，機密預算不能對外揭露，葉元之此舉是洩露國安機密，且是現行犯，他向全球直播的行為，中國領導人習近平也可能派人掌握。她也說，秘密會議不秘密，國安機密全都錄，立法院副院長江啟臣扯到爆的主持，是他一輩子蒙羞的印記。

民進黨團書記長蔡易餘說，江啟臣曾說要落實國會機密保護，沒想到他主持會議就出包，葉元之直播的時候網友都在叫他趕快停止，高檢署應該主動偵辦。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘等人22日舉行記者會，針對國民黨立委葉元之21日在立院審查機密預算時開直播表示葉元之此舉是洩露國安機密，且是現行犯。（記者廖振輝攝）

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