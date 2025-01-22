籲全台大罷免藍委 曹興誠：民進黨不支持就是KMT傀儡

曹興誠痛批國民黨立委在立法院毀憲亂政。（記者劉信德攝）

2025/01/22 12:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕藍白立委聯手大刪中央政府總預算，意圖癱瘓政府運作，引爆台灣民眾怒火。前聯電董事長曹興誠今日邀集全台罷免團體共同成立「反共護台志工聯盟」，呼籲民眾出來罷免毀憲亂政的立委。他強調，一定要出來罷免這些「賣台內奸」，民進黨稱「當家不鬧事」，這種心態是「當家不管事」，若民進黨不出來支持，就是國民黨的傀儡。

曹興誠表示，我們看到的國會亂象，在中共眼裡一點都不亂，這是精心策劃、按步就班，利用國民黨弱化台灣的統戰成果。

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曹興誠指出，美國前國務卿萊斯曾公開說，中國的做法是透過遙控「親中勢力」，從內部顛覆台灣政權。2021年法國M6電視台製作專題報導中國對台灣民主的威脅，分析台灣現有的親中勢力是「北京的特洛伊木馬」。

曹興誠談及，主持人用旁白說，「親中共的國民黨，不是威脅民主的唯一政黨，還有中華統一促進黨。透過跟拍他們的辦公室，我們才了解中共的臂膀如何入侵台灣，及對台灣民主有多麼危險」。

曹興誠提及，萊斯的看法發表以後，國民黨還遮遮掩掩，不肯承認自己是親中政黨；但去年4月國民黨團總召傅崐萁公開率領國民黨16名立委，集體前去北京參拜中共政協主席王滬寧，已經完全不避諱就是親中政黨。

曹興誠批評，國民黨親共賣台，在國際上已經是普遍認知，但在台灣還有很多人在盲目的支持國民黨，因為這些人一直都遭到國民黨的誤導和欺騙。

曹興誠指出，2018年中共修改憲法，主張「台灣是中華人民共和國不可分割的領土」。就這樣在其國內法律上沒收了台灣人的領土，並消滅了中華民國的存在。

曹興誠進一步說，中共領導人習近平在2019年說，九二共識是「海峽兩岸同屬一個中國」的共識，一個中國指的是中華人民共和國。認同中共的九二共識，就是背叛中華民國。國民黨與中共的交流，不可能帶來兩岸和平。

曹興誠強調，「反共護台志工聯盟」是由不分藍綠、不分黨派的志工成立的。「我們認爲，台灣的藍綠對立，是中共和國民黨長年統戰挑撥造成的。藍綠彼此不是敵人，中共才是我們共同的敵人。說自己是藍的卻不反共，而去親共，那是藍色染上了紅色，變成了邪惡的暗紫色。」

曹興誠痛批，在立法院毀憲亂政的國民黨立委，不反共卻投共，所以他們不配稱為藍色，而是紫色立委。他們不僅背叛了中華民國，還甘願充當中共侵略台灣的先鋒隊，砸爛台灣的紅衛兵。大聯盟第一件要做的事，就是藍、綠聯手，驅逐紫色。

他強調，所有台灣的公民不分藍綠勇敢地站出來連署，投票、罷免「叛國賣台」亂政的紫色立委們。一定要出來罷免這些「賣台內奸」，民進黨對於罷免態度是「當家不鬧事」，放任在野黨亂政，其實是「當家不管事」，若民進黨不出來支持罷免，就是國民黨的傀儡。

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