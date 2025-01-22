總統府內道歉信曝光！春節禮金不發、年節弱勢禮盒喊停

總統府秘書長潘孟安（右）今於向總統府內部發出道歉信，說明因國務機要費預算遭刪除凍結，今年無法發放總統府員工的春節禮金；圖為潘孟安去年6月陪同考試院院長、副院長及考試委員被提名人到立院拜會，左為立法院長韓國瑜。（資料照，記者方賓照攝）

2025/01/22 12:09

〔記者陳昀／台北報導〕立法院昨三讀114年度中央政府總預算案，總統府「國務機要」費用編列3千萬元遭全數刪除與凍結，據了解，總統府秘書長潘孟安今上午10時於總統府內網發出道歉信，表達因國務機要費遭刪除凍結，今年無法發放總統府員工的春節禮金；另協助總統維安的警察、國軍等過往的犒賞禮金，以及過往向庇護工場購置送給府內員工、憲兵211營、中正一、二分局及偏鄉或弱勢學童的禮盒也確定取消。

潘孟安發出的總統府內部全體同仁致歉信指出，表達國務機要費因全數遭到刪除與凍結，因此原訂今年將發放給總統府員工的春節禮金無財源支應，很遺憾無法發放，盼同仁見諒；總統府員工透露，總統府援例會在一年之初，發放春節禮金以感謝同仁辛勞。不只春節，例行三節也都有相應的慰勞禮金。如今收到來自秘書長的致歉信，表達將無財源支應，雖知在藍白聯手刪除國務機要費預算下是必然情形，但「深受其害的感覺相當真實」。

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據了解，受影響的不單是總統府同仁，總統國務機要費支應發放的三節禮金犒賞對象，還包括平常於總統車隊行經路段，協助進行交通管制與指揮的台北市政府警察局、交通警察大隊、保安警察大隊，以及協調管制中心等基層員警，由於總統維安勤務配合單位眾多，也包括內政部警察署國道公路警察局、國防部憲兵指揮部、國防部資通電軍指揮部等，過往三節犒賞禮金，今年因立法院全數刪除與凍結總統國務機要費，因此無法發放。

另一個連帶衝擊是，每年適逢中秋節與端午節，總統府都會跟全國各地庇護工場訂購禮盒，從前總統陳水扁任內就開始，包括馬英九、蔡英文到賴清德都是如此。如賴總統於去年中秋節，就以國務機要費向愛肯樂活工場、香園基金會、伊甸基金會等購買禮盒，贈送對象包括府內員工、憲兵211營、中正一、二分局以外，也會贈送給偏鄉或弱勢學童，如242所原住民部落小學，以及將近400家榮獲全國優甲等的身心障礙福利機構、老人福利機構、兒童及少年安置教養機構等；前總統蔡英文於2023年，則是購買糕菲庇護工場、熊米屋、中外餅舖等作為贈禮，今年也確定取消。

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