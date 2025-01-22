政院擬對總預算提覆議 王鴻薇：謝長廷提覆議不成下台負責 卓榮泰做得到嗎？

國民黨團首席副書記長王鴻薇。（記者廖振輝攝）

2025/01/22 12:20

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院昨天三讀通過114年中央政府總預算，行政院認為有窒礙難行之處，針對總預算案提出覆議將是選項之一。對此，國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，扁政府時任行政院長謝長廷曾提覆議不成，因此下台負責，「如果謝長廷做得到，卓榮泰做不做得到？」

王鴻薇表示，過去有行政院總預算提出覆議的例子，就是扁政府時代的行政院長謝長廷，謝當年提出覆議，但他在覆議不成就下台以示負責。當時民進黨執政還有自己的風骨，提出覆議，但覆議不成就負他的行政責任，但現在的民進黨政府、卓內閣把覆議當成家常便飯，覆議不成唾面自乾，當沒事人一樣。

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王鴻薇強調，覆議依法上是行政院的權力，但過去的案例是謝長廷覆議不成下台以示負責，卓榮泰當時還是謝長廷的秘書長，如果謝長廷做得到，卓榮泰做不做得到？

王鴻薇表示，在這次審查和刪除預算的過程當中，民進黨說國家要被癱瘓、關門，甚至說國家要亡了，什麼民主倒退到車。她想請問，是不是要讓民進黨吃飽吃足這才是民主呢？讓民進黨享用多少錢就用多少錢，這才是民主呢？這些「芒果乾」（亡國感）已經不知道多少次了，按照民進黨的邏輯，國家都不知道亡了多少次了，「但請問一下政府有被癱瘓嗎？沒有啊，他們仍然非常的浪費啊！」

王鴻薇表示，過兩天她可以告訴大家，這個政府是怎麼樣的在浪費，即使預算編列的過程裡面，一邊罵政府要癱瘓和關門，卻繼續享受他們的生活，過兩天會給大家資料。

而民進黨團總召柯建銘說藍白違法違憲，不會讓總預算送出立法院，對此，王鴻薇表示，這可以看到是多麼惡霸的柯總召，審查總預算不是今年才有，都依循過去的程序，但今年比較不同的是本來應該先進行朝野協商朝野協商無法達成共識的部分再到院會去做表決。

王鴻薇說，今年本來有朝野協商，但被柯建銘一個人獨白講廢話講一個小時給破壞了。所以今年唯一沒有完成的是沒有辦法進行實質的朝野協商來討論預算，請問這樣就違憲嗎？如果立法院送不出預算書這才叫做違憲。

王鴻薇表示，立法院本來依照憲法賦予的權利義務，就是要來審查預算，柯建銘變成大法官了，但違不違憲不是他說的，立法院送不出預算書這才叫違憲。

媒體詢問，對於行政院聲明指主計總處算完後，只預算部分被刪減的有1400多億，此數字是將委員會和院會刪除的都放進去。王鴻薇表示，以往本來就有通案刪除，每一年立法院審查預算都做的事情，只有今年主計處說不行，不願提供立法院資料，請主計處不要躲在行政院後面造謠，他們可以把通刪的數字算出來，昨天的結論是通刪的部份不低於939億的部份，也就是可能會超過，所以請祥細的數字給立法院，過去流程都是如此，請問主計處怎麼了嗎？昨天算出來的金額是包含委員會審查和院會加總。

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