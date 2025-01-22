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    葉元之為何成為大罷免首要目標？ 苦苓列十大原因

    苦苓列出葉元之成為「罷免領頭羊」的十大原因。（資料照）

    苦苓列出葉元之成為「罷免領頭羊」的十大原因。（資料照）

    2025/01/22 11:57

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕各地「大罷免」連署熱度持續上升，由於國民黨立委葉元之在選戰中險勝羅致政，兩人只差距不到2500票，因此葉元之成為公民團體的首要罷免目標。作家苦苓昨（21日）在臉書發文列出罷免葉元之的「十大理由」，並說：「我隨便想一想就有10個罷免他的理由。」

    苦苓在臉書提到「為什麼葉元之會成為被罷免的領頭羊」，並列出十大要點：

    1.包括因為他險勝的票太低，柿子當然要挑軟的吃。

    2.因為他老是上電視鬼扯，「既凹之，則罷之」。

    3.因為他愛上通告勝於選民服務，現在才臨時抱佛腳。

    4.因為他沒有基層組織，不會有人出來反對罷免。

    5.因為新北議員磨刀霍霍，好幾個想接他的位子。

    6.因為他在螢幕上表現最好，就送他回去當名嘴。

    7.因為他是國民黨邊緣人，沒有大咖會來挺他。

    8.因為他當初拍片罷3Q，「出來混總是要還的」。

    9.因為他直播立法院審機密預算，根本就是匪諜行為。

    10.因為他的服務處直到有人開始罷免連署他才成立。

    許多網友也在苦苓的臉書貼文底下留言：「此人不罷，愧對台灣人！」、「柿子該挑軟的吃、罷免先罷葉元之。」、「既凹之，則罷之～」、「罷免後，也不想看他上節目硬拗，拜託。」、「阿罷之~阿罷之～」、「過年要來個大刪元。」、「整天上通告，以後讓她天天上通告。」

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