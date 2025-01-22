批民進黨造謠預算 王鴻薇：政府補助民團罷免藍委企圖翻轉國會席次

114年中央政府總預算昨天在立法院三讀通過，立法院國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，民進黨這次的預算大造謠就是為了幫大罷免添柴火，用政府預算補助民團並假借民團來罷免在野黨立委，就是想要翻轉國會席次。（記者廖振輝攝）

2025/01/22 11:26

〔記者劉宛琳／台北報導〕114年中央政府總預算昨天在立法院三讀通過，立法院國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，民進黨這次的預算大造謠就是為了幫大罷免添柴火，用政府預算補助民團並假借民團來罷免在野黨立委，就是想要翻轉國會席次。

國民黨團今天舉行時事回應記者會。王鴻薇表示，今年預算歲出達到史上最高，但有一個史上最大的造謠計畫，就是為了幫大罷免加油添火；最近整個大罷免在台灣如火如荼的展開，這些罷免花費費用都是相當大的費用，不管是文宣塞信箱或用大型廣告車還是大量的志工來連署，這全部都需要錢，請問錢從哪裡來？

請繼續往下閱讀...

王鴻薇表示，她嚴重懷疑，第一，這次預算的大造謠就是幫大罷免加油添柴；第二，國民黨團這次也抓出來，很多政府的預算以補助之名流入許多民間團體，他們就是大罷免的主要成員；第三，假借民團來罷免在野黨的立委，事實上就是想要翻轉國會的席次。

王鴻薇說，如果罷免讓民進黨得逞，預算他們愛怎麼編就怎麼編，愛怎麼花就怎麼花。今年預算的總規模原本是3兆1千325億，本來是比去年增加9.8%將近10%，想請問全國老百姓，軍公教人員有給你漲10%嗎？人民的薪水有調漲10%嗎？為什麼政府可以用人民的納稅錢，歲出規模一下漲了10%，為什麼民進黨政府為什麼要肥政府瘦人民？

王鴻薇強調，這次預算審查國民黨團做嚴格把關，讓政府仍然有2兆9千多億，但他們還不夠，是不是之前吃的菜撐太飽了，想吃什麼就吃什麼嗎？不但政府官員吃香喝辣，讓這些他們可以利用的側翼和民間團體也來吃香喝辣來罷免在野黨立委，不就是現在整個預算的流程嗎？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法