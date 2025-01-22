藍白亂砍預算「通刪」林智群：黃國昌沒空審預算，只搞違憲法案、聲援柯文哲

國民黨團總召傅崐萁（右）與民眾黨團總召黃國昌。（資料照）

2025/01/22 12:23

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院昨完成114年度中央政府總預算，藍、白兩黨聯手砍殺2000多億，對此律師林智群表示，藍白假會，自己是薪水小偷就以為大家都是薪水小偷。

林智群在臉書PO文表示，棒球有一句話就是，如果一切運作順暢，就不要去調整它，王建民當年只靠一顆伸卡球就拿到19勝，人家問教練要不要幫他增加其他球路的威力，教練是這樣回答的，台灣在蔡英文時代8年，經濟發展強勁、稅收增加很多，預算當然隨著稅收增加越編越多。

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林智群指出，黃國昌就說我們有很多弊案（他講來講去就是阿北愛去的88會館、國民黨議員被抓的綠電），找不到任何公務員或官員涉貪的情形下，結論就是全國這些官員、公務員出國都是吃香喝辣，業務費都是浪費，你們上班都是在打混，為了「幫人民看緊荷包」。

林智群續指，黃國昌在過去幾個月忙著搞違憲法案、聲援貪污阿北後，終於在114年1月10日後騰出手來，用一個禮拜時間「好好」審理全國總預算，因為時間太趕（不是你自己造成的嗎？總預算在113年8月31日已經送進立法院，這幾個月你幹什麼吃的？），所以沒辦法逐項檢討，只能統刪。

林智群直言，如果有弊案，就要求行政院多編法務部預算，而不是拿不出官員貪污、出國吃香喝辣證據的情況下，無差別掃射亂砍，反正就是要砍幾千億元，才是認真審查預算。

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