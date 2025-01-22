呼應羅一鈞防疫預算 李秉穎憶「傷心過往」自揭尾椎痛了2、3年

疫苗專家李秉穎憶起「傷心過往」，稱曾因經費不足，搭經濟艙赴瑞士開會，導致尾椎痛了2、3年。（資料照）

2025/01/22 12:10

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白聯手大砍衛福部預算，疾管署副署長羅一鈞20日再呼籲「不要澆熄國家公務員想要為國家服務的心」，此番喊話引起疫苗專家李秉穎憶起「傷心過往」，稱曾因經費不足，搭經濟艙赴瑞士開會，導致尾椎痛了2、3年；前衛福部駐美代表盧道揚則說，沒調整拮据的差旅費「已經不舒服了，還刪減！令人心寒。」

李秉穎昨天在臉書轉貼羅一鈞爭取防疫經費的新聞，並發文稱「這件事讓我憶起傷心的過往。

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李秉穎寫道：「疾管署一直積極參加國際會議，我代表台灣去開過幾次SAGE（相當於世衛組織的疫苗接種諮詢委員會）。聽說美好的古代是搭商務艙，但我那時只有經濟艙，一直坐到日內瓦。因為身體無法有效變換姿勢，壓力一直頂在尾椎，結果尾椎受傷，持續痛了2、3年。後來我都自費升等商務艙，以免老了身體受不了。」

李秉穎續指，「日內瓦住宿不含早餐，必須在寒冷的冬晨到處尋覓早餐。後來經費縮減，本來兩人同行的會議變成孤身前去代表台灣開會。一次代表台灣去美國CDC（美國疾病管制與預防中心），抵達一個超低價旅館，晚上完全沒看到人，接待處也沒有燈光，必須按鈴才有人出來。附近沒什麼大眾運輸，還好在CDC的謝文儒先生熱心幫忙全程接送。否則，我會迷失在亞特蘭大。」

李秉穎此文引起眾多網友留言打氣，其中包含曾任衛福部駐美代表、台北醫院醫師盧道揚，他在留言區回應：「在華府任職期間，有接送過好幾位衛福部前往華府地區開會的長官同仁，因為差旅費不足，投宿在較經濟的旅館，結果不僅距離遠、大眾運輸工具不足，還有發生治安不好的狀況，嚇到他們臨時貼錢都要入住鄰近會場的旅館。沒有適時調整差旅費就已經不舒服了，還刪減！的確令人心寒。」

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