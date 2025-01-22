以罷制罷？綠委張宏陸也被點名罷免 反斥國民黨想轉移焦點

新北市主張罷免立委張宏陸的「板橋小蜜蜂行動隊」今（22）日起在板橋街頭徵求連署。（記者黃子暘攝）

2025/01/22 11:18

〔記者黃子暘／新北報導〕立法院亂象促使公民團體罷免藍委行動遍地開花，新北市立委第六選區（板橋西區）也有選民今（22）日起發起罷免現任民進黨籍立委張宏陸。罷免發起人吳禹辰說，罷免團隊是在地公民，也有人曾投票給張宏陸，因張宏陸「老人福利政策、社後輕軌政見不斷跳票、家人在中國『賺紅錢』」才發起罷免。張辦回應，這次擺攤根本是國民黨想轉移公民發起藍委大罷免而為之的行動。

發起罷免張宏陸的「板橋小蜜蜂行動隊」發言人「小馬」指出，團隊成員包括長、中、青3代，分別關注不同關注議題，團隊歸納支持罷免的3項議題，分別為家人「賺紅錢」、「社後輕軌」跳票、「居住正義」跳票。此外，現場還有支持罷免者憤怒質疑「民進黨罷免全部的立委，這樣對嗎？要玩大家來玩」。

請繼續往下閱讀...

「小馬」說，張宏陸在2020年選舉公報中政見第6項承諾維持良好台灣投資環境，其家人卻都在中國「賺紅錢」，團隊認為「賺紅錢」沒有不行，但不要「賣台」、「雙標」；社後輕軌部分，張宏陸曾在2020年、2024年選舉公報承諾會促進社後輕軌儘早完工，但新北市府、鐵道局資料表明尚無適合適路廊條件可供輕軌佈設，明顯是政治詐騙、政策跳票；居住正義部分，張宏陸在2019年實價登錄2.0修法過程曾提出刪除「地址揭露」、「預售屋即時登錄」、「政府查核全入法」等關鍵改革條文版本，團隊認為張宏陸未能履行對居住正義的承諾，實價2.0上路後仍存挑戰。

吳禹辰指出，2月1日起才能進入罷免流程，今日擺攤主要是收集板橋民眾意向，了解大家態度，今日擺攤已感受到民眾熱烈詢問、關心，預計今日下午團隊就會開始討論罷免連署時間地點，2月1日起可能在板橋各鬧區架設連署站。吳禹辰說，達到罷免第一階段需2163份連署書，根據今天現場民眾反應看來，抱持樂觀態度。

張辦回應，這次擺攤活動，根本就是國民黨想要「以罷制罷」， 轉移公民發起藍委大罷免的焦點，現場幾乎都是國民黨幹部，而且國民黨擺攤未獲店家同意，遭店家向警方反應，「從小地方就可以看出國民黨目無法紀」，更別提藍委聯合民眾黨，在立院修惡法、刪預算，「根本想搞垮台灣，這才是他們要被罷免的主因」，現在想以罷制罷轉移焦點，人民不會接受。

板橋警分局回應，警方對此活動落實採取相應作為，包括派員在場確認狀況等，此活動已依法申請上午9到12點的路權，時間到警方就會請活動主辦方儘速撤離；店家報警一事屬實，不過活動主辦方本就申請騎樓為活動範圍，民眾反映影響交通，警方均已到場規勸活動方。

新北市主張罷免立委張宏陸的「板橋小蜜蜂行動隊」今（22）日起在板橋街頭徵求連署。（記者黃子暘攝）

新北市主張罷免立委張宏陸的「板橋小蜜蜂行動隊」今（22）日起在板橋街頭徵求連署。（記者黃子暘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法