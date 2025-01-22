藍白亂刪預算激起大罷免怒火 顏擇雅：別以為總預算與一般人無關

顏擇雅強調：「別以為藍白通過的總預算案跟一般人無關。」圖為台中市罷免連署人潮。（資料照）

2025/01/22 11:33

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院昨完成114年度中央政府總預算，藍、白兩黨聯手砍殺2000多億，總統賴清德昨表示，這次遭凍刪金額衝擊非常巨大，對政府的影響史無前例。藍白狂刪預算之舉，也讓民眾憤怒，各地原先進行的罷免連署熱度更持續上升。作家顏擇雅強調：「別以為藍白通過的總預算案跟一般人無關。」

顏擇雅提到，民進黨以「大罷免」為主軸在南投縣草屯助選是敗筆，因為大罷免是台灣有史以來從沒有人發起的運動，為什麼覺得人民都要很快明白其必要性？如果不明白，反感也是正常的。

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顏擇雅認為，只要站到「大罷免」這一邊，本來就要明白這是個辛苦的說服過程，要有耐性、不要遇到挫折就失志，能改變一顆腦袋就算一顆。「別忘了我們是為了理想，我們不是西瓜偎大邊那種人」。

顏擇雅在臉書貼文中分享外交部次長吳志中的影片，吳志中在影片中講述業務費遭凍結所帶來的影響，強調此次外交部業務費的一半、約37.64億元被凍結，讓外交部受到嚴重影響，國人出國旅遊若遇到問題，外交部同仁半夜搭車去幫助有困難的國人，這是每天都會遇到的事，這筆經費凍結一半，也讓包括救助國人、外賓來訪等業務受阻。

顏擇雅認為，吳志中這段影片就很適合傳去長輩群組或同學群組，別以為藍白通過的總預算案跟一般人無關。台灣人那麽愛出國，誰知何時何地會需要海外急難救助？現在很抱歉，藍白委把這筆錢凍結了。顏擇雅直言：「台灣明明已經不窮，藍白委卻希望台灣人得到窮國等級的公共服務。」

顏擇雅在貼文留言處也回應網友，她對於大罷免抱持樂觀態度，重點是要讓此次「總預算之亂」成為最後一次，不管罷免幾人，一定會有更多「蔥粉」覺醒，逼迫民眾黨立委反思是否還要繼續被黃國昌牽著鼻子走。而國民黨只要掉兩席、失去國會最大黨地位，就足以打擊傅崐萁和翁曉玲等人。顏擇雅強調：「這樣想，就知道我們根本不可能輸。」

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