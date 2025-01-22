為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍白亂刪預算激起大罷免怒火 顏擇雅：別以為總預算與一般人無關

    顏擇雅強調：「別以為藍白通過的總預算案跟一般人無關。」圖為台中市罷免連署人潮。（資料照）

    顏擇雅強調：「別以為藍白通過的總預算案跟一般人無關。」圖為台中市罷免連署人潮。（資料照）

    2025/01/22 11:33

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院昨完成114年度中央政府總預算，藍、白兩黨聯手砍殺2000多億，總統賴清德昨表示，這次遭凍刪金額衝擊非常巨大，對政府的影響史無前例。藍白狂刪預算之舉，也讓民眾憤怒，各地原先進行的罷免連署熱度更持續上升。作家顏擇雅強調：「別以為藍白通過的總預算案跟一般人無關。」

    顏擇雅提到，民進黨以「大罷免」為主軸在南投縣草屯助選是敗筆，因為大罷免是台灣有史以來從沒有人發起的運動，為什麼覺得人民都要很快明白其必要性？如果不明白，反感也是正常的。

    顏擇雅認為，只要站到「大罷免」這一邊，本來就要明白這是個辛苦的說服過程，要有耐性、不要遇到挫折就失志，能改變一顆腦袋就算一顆。「別忘了我們是為了理想，我們不是西瓜偎大邊那種人」。

    顏擇雅在臉書貼文中分享外交部次長吳志中的影片，吳志中在影片中講述業務費遭凍結所帶來的影響，強調此次外交部業務費的一半、約37.64億元被凍結，讓外交部受到嚴重影響，國人出國旅遊若遇到問題，外交部同仁半夜搭車去幫助有困難的國人，這是每天都會遇到的事，這筆經費凍結一半，也讓包括救助國人、外賓來訪等業務受阻。

    顏擇雅認為，吳志中這段影片就很適合傳去長輩群組或同學群組，別以為藍白通過的總預算案跟一般人無關。台灣人那麽愛出國，誰知何時何地會需要海外急難救助？現在很抱歉，藍白委把這筆錢凍結了。顏擇雅直言：「台灣明明已經不窮，藍白委卻希望台灣人得到窮國等級的公共服務。」

    顏擇雅在貼文留言處也回應網友，她對於大罷免抱持樂觀態度，重點是要讓此次「總預算之亂」成為最後一次，不管罷免幾人，一定會有更多「蔥粉」覺醒，逼迫民眾黨立委反思是否還要繼續被黃國昌牽著鼻子走。而國民黨只要掉兩席、失去國會最大黨地位，就足以打擊傅崐萁和翁曉玲等人。顏擇雅強調：「這樣想，就知道我們根本不可能輸。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播