桃園市新版國土計畫年前送內政部 張善政盼與國土功能分區圖同時審議

桃園市重新通盤檢討國土計畫書，市長張善政22日主持市政會議表示，預定農曆年前將桃園市國土計畫書、國土功能分區圖報送內政部。 （記者鄭淑婷攝）

2025/01/22 10:49

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國土計畫法延後6年上路，尚未繳交國土功能分區圖的桃園市，考量2021年桃園市國土計畫版本不符未來發展需求，去年啟動通盤檢討後分區進行說明會，新版計畫書21日經桃園國土計畫審議會通過，市長張善政表示，預定農曆年前將桃園市國土計畫書、國土功能分區圖報送內政部，雖然國土法展延上路，仍盼中央協助計畫書與功能分區圖同時審議，並同時發生效力。

桃市府都市發展局局長江南志表示，新版桃園市國土計畫書，重新修正未來發展地區的區位、發展類型，通盤檢討以5大原則進行，分別對應桃竹苗大矽谷產業廊帶、珍珠海岸與大龍門觀光遊憩發展地區、鐵路地下化沿線土地使用轉型、環境保護與能源轉型政策，以及新增醫療、長照等社福設施的發展類型，強調國土通檢目的是為縫補破碎的土地利用，例如既有產業用地、群聚工廠如何串聯成為軸帶，經檢討訂立土地使用的空間指引，對於未來工廠升級，接軌國際市場，上下游產業供應鏈的土地利用已先保留彈性。

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市府另也檢視目前全市辦理的整體開發案，檢討是否有再開發的可行性，並考量國土上路後開發及容許使用的彈性，並為未來桃園國土保育、淨零工作預先給予土地利用規範。

江南志表示，此次通盤檢討主要是為補足近3年國家級重要產業政策，因此率先進行通盤檢討，且是在原2021年桃園市國土計畫的發展總量，以不增加原未來發展地區與「城2-3」劃設面積的原則下，重新布局未來20年的用地需求區位及種類，專注在廊帶狀的土地利用與保存，舉行公聽會時也發現一般民眾對於國土功能分區劃設的不理解、現有違規使用的裁罰與土管建議事項，建議中央可多下鄉與地方政府在第一線瞭解民意。

21日的「桃園市國土計畫審議會」由張善政主持，他在會中也表示，雖然國土法展延上路，仍希望中央協助計畫書與功能分區圖同時審議並加速審查，提高層級跨部會協商，也應多與地方溝通，同時請中央儘速制訂區域計畫法案件受理的落日條款，以避免變更案件大量湧入，並確實要求區域計畫法下，申請案件應符合已發布實施的全國國土計畫及各縣市國土計畫成長管理指導事項，包含總量、區位及類型，市府也將落實國土計畫有序利用，兼顧桃園在地發展，達到國土計畫指導與功能分區圖一致。

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