質疑「壯世代」圖利 黃智賢：吳春城金權政治玩得最明白

民眾黨立委吳春城。（資料照）

2025/01/22 11:36

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院院會20日針對「114年度中央政府總預算案」進行表決時，民進黨立委吳沛憶點出民眾黨立委吳春城的「壯世代協會」拿到非常多標案，竟引來吳春城貼近「拍桌」，引發騷動。對此，名嘴黃智賢表示，吳春城「定規格、搞法案、耍威風」，「這三個字，不是肉香四溢，價值上千億？吳春城有沒有利益迴避」？憑什麼要求全台灣以後只能用「壯世代」這三個字？直嘆「金權政治，吳春城玩得最明白」。

黃智賢在臉書PO文表示，吳春城是政治公關聞人，是長期國民黨御用政治公關公司「戰國策」的創辦人，戰國策是國民黨長期御用的競選公關，也廣泛接案，幫各方勢力跟企業，為各種議題、法案跟預算遊說立法院，公司內更有一支網軍可以帶風向，另外，吳春城又跟Tiktok建立合作關係，掌握了網路平台，對推廣議題當然更如魚得水。

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黃智賢指出，吳春城可以說是政界的大傭兵，看錢辦事這也是合法作為，放眼全球，公關說客一躍成為立委，這也是獨一份，那是因為，台灣有獨特的不分區立委制度，只要讓黨主席開心，就可以讓一些人當上立委，「更可怕的是，你無法罷免不分區立委」。

黃智賢續指，吳春城知道產業鏈的鐵率是「制定規格，才能賺大錢」，找一個角度，創一個名詞，用這個名詞搞一個協會，找一些名嘴寫手，跟一些政客金主勾連，加上我自有網軍，難道還不能造出一個勢出來？於是吳春城挑選一個名詞「壯世代」，要用壯世代來代表銀髮族跟老年人口，他先創立壯世代協會，也號稱結合30多個名嘴跟寫手，然後這個協會直接在嘉義市拿了上千萬的補助，但「這只是喝茶小錢，真正的大錢，才開始」。

黃智賢說，吳春城當上不分區立委、趕上藍白合，一個小黨不分區立委的權力膨脹百倍，搞一個壯世代法案，把政府15個部會所有有關老齡人口的政策全部統包整合在裏面，這個法案叫「壯世代政策及產業發展促進法」，「壯世代」這名詞是吳春城搞的，把「壯世代」這名詞跟產業結合成一個法案也是吳春城弄的，「政府被規定要在幾年內，統合15個部會，投入1200億預算，1200億呀！香，真香」，吳春城在2024年年底才辭壯世代協會理事長，與壯世代3個字如此高度綁定，吳春城非常介意公文書跟各種法律都統一使用「壯世代」3個字取代銀髮族等名詞，「是啊，規格是我定，規格要統一」。

黃智賢點出，「他定規格，他搞法案，他耍威風要吃這1200億」，「以及以後長期吃這生意的廠商，要不要找這個壯世代協會合作？要不要找戰國策或關係企業合作？畢竟名詞他發明，概念他推廣，法案他搞到三讀通過證明了他的影響力」，吳春城更把審預算的權力，無限制膨脹，他大量凍結預算，連國發署「推廣全民運動獎金補助」的2000萬都凍結了，他規定「銀髮族」三個字，得全部改成「壯世代」，「所以官員還不夾緊尾巴，趕快為吳大立委的壯世代法案辦事？各方廠商看到吳大立委這麽有力，戰國策跟關係企業，不會財運亨通？不會有各方人馬，下單以網軍攻擊或捍衛」？

黃智賢質疑，吳春城不知是惱羞成怒還是怎樣，竟厲聲反駁説絕對沒有用立委職權拿到任何政府標案、從中牟利，「可是壯世代協會不是才拿拿嘉義市上千萬標案？戰國策跟壯世代協會，不是吳春城創立的？壯世代這三個字，不是肉香四溢，價值上千億？吳春城有沒有利益迴避？是雖然表面合法，但是政商完美結合？吳春城又憑什麼要求全台灣以後只能用壯世代這三個字」？

黃智賢直言，統治台灣這麽爽？還是法西斯玩得太過癮？金權政治，吳春城玩得最明白。

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