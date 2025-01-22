藍委廖先翔刪汐止社宅預算 侯友宜：會與中央配合解決問題

國民黨新北市立委廖先翔刪除汐止社會住宅預算，市長侯友宜表示，大家有不一樣的想法與做法，市府會與中央配合解決問題。（記者賴筱桐攝）

2025/01/22 10:31

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市立委廖先翔刪除汐止區白匏湖社會住宅預算，批評當地是「鬼城」，還說「一個連鹹酥雞都買不到的地點誰要住」？新北市長侯友宜今天表示，大家也許有不一樣的想法與做法，市府會跟中央配合，共同解決問題。

廖先翔表示，政府訂定8萬6千戶社會住宅的目標，目前還缺5萬2千戶，所以動歪腦筋，打算在原本要設置女子監獄的汐止白匏湖蓋社宅，「用膝蓋想也知道，蓋好後會變成一個被標籤化的孤立地點，成為治安死角的鬼城，試想一個連鹹酥雞都買不到的地點誰要住！又不是在陽明山蓋豪宅」！此外，該地點的聯外交通在汐止的咽喉，對已相當嚴峻的汐止交通來說，無疑是雪上加霜。

請繼續往下閱讀...

侯友宜今天在市政會議後受訪，被問到外界擔心白匏湖不蓋社宅，可能影響汐止未來發展。侯表示，白匏湖的整體環境改變，必須考慮當地的生活圈，更重要的還要考慮交通動線，如何讓地方發展更好，我們可以傾聽不一樣的聲音，把它做得更到位。

他說，也許大家有不一樣的想法跟做法，市府一定會跟中央一起來配合，如何面對問題解決。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法