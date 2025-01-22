藍白大砍外交部預算 郭昱晴：對駐外人員最惡質的刁難

立法院會在歷經跨日的不斷電表決後，21日三讀通過114年度中央政府總預算案，歲出原編列約新台幣3兆1325億元，審議結果共計減列約2075億元，刪減金額創下史上新高，歲出降為約2兆9248億元。完成三讀後，國民黨立法院黨團總召傅崐萁（中）等人舉行記者會說明。（資料照）

2025/01/22 10:59

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕第60屆美國總統、副總統就職典禮於美東時間20日舉行，在外交部、駐美代表處爭取下，由立法院長韓國瑜與駐美代表俞大㵢代表進入國會山莊觀禮。對此民進黨立委郭昱晴表示，在立法院藍白政客把外交業務費直接凍結一半，這是對駐外人員最惡質的刁難！

郭昱晴在臉書PO文表示，這次代表台灣到華盛頓，慶祝川普總統，范斯副總統的就職典禮，由於就職典禮前夕，因當地氣候寒冷，臨時決定移師只能容納700人的國會山莊的，其餘受邀貴賓則改在一票難求的Capital One Arena體育館進行同步直播觀禮。

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郭昱晴指出，在駐美代表跟外交人員的努力協助之下，我們七位委員不但全數進到觀禮的貴賓席包廂，韓院長也前進另一個重要的國會山莊觀禮。這絕非是一時的運氣，而是靠這些駐外代表，跟台灣外交部多年來與美方友好的關係，深度的經營跟耕耘才有的成果⋯⋯就連這一次同行的所有藍白跨黨派委員們，都給予外交部及駐外人員高度的肯定。

郭昱晴指出，而同一時間，在立法院，藍白政客做了什麼？他們把外交業務費直接凍結一半（本來還高達70% ）⋯⋯所有人都知道台灣辛苦的外交處境，中國是如何打壓台灣；而這群人此舉不但剝奪了這群離鄉背井，在外地為台灣為國家打拼的駐外人員最基本的照顧，也等同是對台灣在外交事務工作上，最惡質的刁難！

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