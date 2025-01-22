立法院刪減及凍結預算 法務部：衝擊主管業務推行

法務部。（資料照）

2025/01/22 10:07

〔記者王定傳／台北報導〕立法院昨完成114年度中央政府總預算，藍白兩黨狂砍預算，其中，對法務部主管預算案刪減金額創歷年新高；法務部昨表示，這將衝擊主管業務推行，影響層面甚鉅。

法務部指出，在「通刪」部分，通刪60％的國外旅費，將影響國際司法互助合作、刑事政策交流，且我國是亞太防制洗錢組織會員，將無法履行會員義務而與國際規範接軌產生窒礙。

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法務部指出，通刪10％一般事務費部分，將無法配合行政院政策把委外人力薪資調高至最低工資1.1倍，其中，行政執行署除無法配合調薪外，還恐面臨裁減人力窘境。

高檢署部分除影響打詐、緝毒等刑案偵辦及科技監控等業務外，因刑後強制治療、社會安全網第二期計畫及身心障礙照顧服務資源布建計畫，通刪達8016萬餘元，恐無以維持高強度維安並兼顧完善醫療環境，影響社會安全甚鉅。

矯正署部分則影響心理及社工人員的薪資權益，依法須辦理性侵、家暴、施用毒品及酒駕收容人的處遇無法完成，也會影響社會安全。

至於通刪國內旅費20％，法務部認為將影響檢方證人、特約通譯及鑑定人旅費，及案件偵辦進度與當事人權益。

「各別提案刪減及凍結」部分，法務部指出，凍結矯正署1億元預算，並刪減「辦理矯正、醫療及訓練業務」1千萬元，另凍結3千萬元，將導致無法聘請專業醫事人員對收容人進行治療輔導、性傳染病篩檢等，而有傳染性疾病擴散之虞，亦弱化矯正機關防堵各項危機及處理能力，且無法汰換老舊監控系統，衍生戒護風險。

法務部指出，高檢署「辦理刑案偵查及執行等業務」業務費遭刪減3千萬元，同樣嚴重影響打詐、緝毒等偵辦及科技監控，其中，刪減最大比例項目是刑後強制治療相關業務，不利維護社會安全。

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