台灣慶賀團觀禮仍砍外交部預算 矢板明夫：抵抗中國打壓還被射冷箭

第60屆美國總統、副總統就職典禮於美東時間20日舉行，由立法院長韓國瑜與駐美代表俞大㵢代表進入國會山莊觀禮。（駐美代表處提供）

2025/01/22 10:38

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕第60屆美國總統、副總統就職典禮於美東時間20日舉行，雖然一度因為就職典禮改在室內舉行，我國慶賀團成員無法入場觀禮，但在外交部、駐美代表處的爭取下，由立法院長韓國瑜與駐美代表俞大㵢代表進入國會山莊觀禮。日本資深媒體人矢板明夫表示，雖然外交部的工作人員非常努力，但在野黨仍大砍外交部預算，故意讓外交部之後難以展開業務。感覺就好像，台灣的外交人員在前面抵抗中國的打壓，後面被自己陣營射出的冷箭射中了。

矢板明夫在臉書PO文表示，美國的川普總統1月20日宣誓就職。台灣派立法院院長韓國瑜率領代表團前往祝賀。由於就職典禮臨時改為在國會大廈室內舉行，能夠進場的人數非常少。但根據媒體報導，經過駐美代表處工作人員的努力，韓國瑜與駐美代表俞大㵢一同進入國會大廈觀禮。雖然是一件小事，但意義重大。台灣的代表能夠拿到門票，說明美方對台灣十分重視。

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矢板明夫指出，台灣和美國沒有正式的外交關係。台灣的代表團不被優先考慮入場本來是情理之中的事情。但是，報導一傳出來，馬上就有一些在野黨政治人物跳出來嘲諷說「民進黨的吹牛和唬爛，整天吹台美關係好棒棒，但事實的真相就是在打臉，這件事告訴大家，台美關係並沒有想像中那麼好」等等，馬上借機挑撥台灣和美國的關係。

矢板明夫續指，台灣在國際社會上被中國打壓、經常受到排擠、處處碰壁早已不是新聞，也是大部分台灣人心中的痛。這種酸言酸語實在不可取。事實證明，台灣的代表進入國會大廈了。不知道這些政治人物會不會為付出努力的外交部和駐美代表處的工作人員道一聲「辛苦了」呢？

矢板明夫補充，雖然外交部的工作人員非常努力。想盡辦法最後讓國民黨籍的立法院長韓國瑜成功進入了國會大廈觀禮。但在野黨還是不滿。立法院昨天下午表決外交部預算時，全數刪除媒體政策及業務宣導費共1.1億元；並凍結業務費50%，待執行30%後得向立院申請解凍。

矢板明夫直言，故意讓外交部之後難以展開業務。感覺就好像，台灣的外交人員在前面抵抗中國的打壓，後面被自己陣營射出的冷箭射中了。

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