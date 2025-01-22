台中市議員選戰提前開跑 何志偉成功拔樁2名甜美女將披綠袍

何志偉拜訪豐原區農會，蔡怡萱（後排左二）將代表民進黨參選市議員。（記者張軒哲攝）

2025/01/22 09:40

〔記者張軒哲／台中報導〕新年初始，民進黨在2026台中市議員布局提早起跑，力拼議會席次過半，代表賴系的總統府副祕書長何志偉南下台中，探詢可能人選意願，先是獲得豐原農會總幹事蔡森揚熱情款待外，蔡森揚女兒蔡怡萱之前已加入民進黨，預料將從無黨籍轉披綠旗參戰豐原后里區的市議員，另外，在潭雅神選區，現任大雅區上雅里里長陳映辰有意參選市議員並披綠袍參選。

何志偉昨日南下台中，探詢可能人選，由大湳慈興宮主委張銘凱全程陪同先到大湳慈興宮再去豐原區農會，再到豐原慈濟宮在主委陳誌鋒以及豐原區民進黨籍全數里長和多位無黨籍的里長陪同下，由陳志鋒接待向媽祖參拜，而晚上則受邀參加國際獅子會300C2區會長聯誼會餐敘，何志偉也分別在慈興宮以及慈濟宮，幫總統賴清德點光明燈，祈求台灣國泰平安。

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蔡怡萱本屆以無黨初試啼聲失利，但已獲得不少年輕選票支持，有農會系統的加持，讓何志偉對這選區議員席次的增加更有信心，另外在潭雅神選區方面，曾經代表民眾黨參選立委以及市議員的張睿倉，兩次都高票落選，這次將改由形象甜美的妻子陳映辰參選市議員並代表民進黨參選。何志偉說，只要是優秀人才，都歡迎加入民進黨的團隊，讓大家一起為台灣的未來打拼。

外界評估蔡怡萱和陳映辰都是代表年輕世代，皆有選戰經驗，一旦確定參選市議員，勢必衝擊到這兩個選區議員席次，豐原區因蔡怡萱加入，民進黨可能要經過第一階段初選。

現任民進黨資深議員謝志忠表示，距離下屆參選時間還蠻久的，把平常的工作做好比較重要，若是年輕世代紛紛表態參選，若是參選爆炸，依照黨內規定，要經過第一階段初選。

大雅區上雅里里長陳映辰（前排右一）有意代表民進黨參選市議員。 （記者張軒哲攝）

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