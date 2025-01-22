吳春城被質疑圖利 吳靜怡：「壯世代」相關企業都和他有關係？

吳靜怡批評吳春城（見圖）企圖操作國會機器、玩弄「新名詞」加設法案框架、引導標案方向。（資料照）

2025/01/22 09:01

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院院會20日針對「114年度中央政府總預算案」進行表決，民進黨立委吳沛憶點出民眾黨立委吳春城的「壯世代協會」拿到非常多標案，遭吳春城「拍桌」，引發騷動。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）將吳春城形容為「企圖操作國會機器、玩弄新名詞加設法案框架、引導標案方向」的立委。

吳靜怡質疑，吳春城是不是在立院施展「你不壯，我就凍」的魔法，並反問吳春城：「有沒有在去年對故宮下手？提案凍結3000萬元一般行政預算，建議要以『壯世代』取代『中高齡、銀髮、樂齡、老人』等相關稱呼？提出改善成果的書面報告後，再行解凍這筆3000萬元預算。吳春城有沒有在對體育署下手？在提案表提出凍結教育部體育署預算，待請提出將銀髮族名稱調整為壯世代等等。」

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吳靜怡質疑，「壯世代促進法」是不是就是吳春城的「戰國策」？不只是為了「壯世代」而凍結多少預算，更讓國民黨、民進黨、民眾黨聯手過了「壯世代促進法」，這法案即將整合15個部會共計345項工作，於112至115年投入逾1200億元。

吳靜怡指出：「吳春城的真是大大的揮灑出『壯世代』之春，創建『壯世代』的偉大藍圖，是公益還是私利？壯世代社會企業股份有限公司、五六七八久社會企業有限公司、壯世代教科文協會等等是不是都有著綿密的關係綁著『壯世代』，是不是剛好都跟吳春城有關係呢？」

吳靜怡提到，一個是企圖侵占自己民眾黨、總統政治獻金專戶而被羈押的黨主席柯文哲；另一個是企圖操作國會機器玩弄「新名詞」加設法案框架、引導標案方向的吳春城。她更反問黃國昌：「台灣需要什麼都『壯世代』嗎？難道沒有圖利之嫌嗎？吳春城會對立委拍桌，你好壯，我好怕！」

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