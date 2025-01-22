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    藍白刪的預算跟黑熊學院都完全無關 沈伯洋：懷疑是黑熊就刪

    沈伯洋提到，在這次藍白刪除的預算中沒有任何一個和黑熊學院有關，全都是用「我懷疑這個預算案跟黑熊有關」這種理由去刪預算。（資料照）

    沈伯洋提到，在這次藍白刪除的預算中沒有任何一個和黑熊學院有關，全都是用「我懷疑這個預算案跟黑熊有關」這種理由去刪預算。（資料照）

    2025/01/22 10:00

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院院會近日針對總預算進行表決，藍白大刪預算引發民眾不滿，而藍白在提案中屢屢針對「黑熊學院」。民進黨立委沈伯洋今日（22日）凌晨發文提到，在這次藍白刪除的預算中沒有任何一個和黑熊學院有關，全都是用「我懷疑這個預算案跟黑熊有關」這種理由去刪預算。

    沈伯洋在文章開頭就強調，他從政後就已經不是黑熊學院理事長，其實無權代表發言，所以未來黑熊學院的事情，黑熊學院自己會澄清，但他看到幾個朋友對於黑熊學院的發言，令人感到悲哀。

    沈伯洋提到，他看到幾位好友在那在喜孜孜地說「黑熊預算被砍很開心」，持續幫藍白造謠，但闢謠一萬次、提告，都沒辦法阻止這些嘴巴。沈伯洋強調，這次藍白刪的預算裡面，沒有任何一個跟黑熊學院有關，包括民防場地、民力訓練、園遊會、文化部等等全部都無關，藍白全部都是用「我懷疑這個預算案跟黑熊有關」來砍預算。

    沈伯洋表示，過去他在當理事長的時候，曾申請5萬塊活動經費，以及和警政署合辦國際民防論壇，外交部100萬「全數」補助國內外學者機票和住宿。沈質疑：「所以過去8年，民進黨政府用5萬塊養了我和黑熊？就這樣可以造謠我3年。」沈伯洋在臉書貼文留言處提到：「我還拿過美國政府、台北市政府（柯）、歐盟、國科會、矯正署補助。所以我到底是誰養的？只會跟著造謠，認識我也不會問。知識份子？社會運動者？我呸。」

    沈伯洋也無奈地說：「昨天國民黨在凍國家公園預算的時候，我們幹部們在前面苦笑說，欸，撲馬，你要不要去問國民黨是不是因為國家公園有黑熊？」

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