南投連署罷免藍委 議員陳玉鈴：二選區月底達提議門檻

南投縣多位綠營議員服務處，開放民眾連署罷免縣內兩名藍營立委。（陳玉鈴提供）

2025/01/22 07:46

〔記者張協昇／南投報導〕全台罷免藍委行動延燒南投，南投一群年輕人打出「驅馬除害」、「去游除垢」口號，展開罷免立委馬文君、游顥，民進黨南投縣黨部及部分綠營議員服務處已協助開放連署收件，現任議員的民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴表示，其服務處已收到上千份連署書，預計第二選區（濁水溪線）部份，本月底連署書就會達到第一階段約2000人連署提議罷免門檻。

公民團體為抗議藍白立委挾人數優勢修訂爭議性法案，且大砍中央政府預算，嚴重影響政府施政，推動全台罷免藍委行動，南投縣其實在草屯鎮長補選前就有一群年輕人組成的團體，著手規畫罷免縣內兩位國民黨立委馬文君、游顥，也有許多民眾到民進黨南投縣黨部詢問罷免相關事宜，但黨部忙於補選且擔心轉移焦點，並未積極協助，惟隨著詢問如何連署的民眾越來越多，加上補選結束，因此陸續開放黨部及部分議員服務處收取連署書，25日上午9時30分至11時30分將於民進黨南投縣黨部門口、下午2時至4時於縣立體育場附近集賢路設攤接受現場連署及收件。

請繼續往下閱讀...

陳玉鈴表示，目前包括其位於竹山的議員服務處、蔡銘軒議員位於草屯服務處、沈夙崢議員位於南投市服務處，以及前集集鎮長陳紀衡於集集據點，都開始收件，由於連署書格式有嚴格規範，包括戶籍地必須一字不漏照抄，且不能塗改、寫簡體字及超出格子，因此民眾最好帶著身分證到各據點寫連署書，有提供範本及專人指導，才不會連署無效。

南投一群年輕人在草屯鎮長補選的選前之夜，設攤供民眾連署罷免縣內兩名國民黨立委。（記者陳鳳麗攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法