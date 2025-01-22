指總預算無法送出立院讓總統公告 柯建銘：藍白違憲做白工

民進黨團總召柯建銘直言，總預算絕對無法送出立法院讓總統公告。（資料照）

2025/01/22 07:02

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院會昨三讀通過114年度中央政府總預算案，審議結果刪減逾2000億元、凍結逾1500億元，刪凍的總金額及比例創歷年新高。民進黨團總召柯建銘今（22日）直言，總預算絕對無法送出立法院讓總統公告，而國民黨及民眾黨立委直播表演政治自殺神風特攻隊，做白工且違憲違法，「不大罷免可乎？」

關於總預算案自朝野協商至三讀的過程，柯建銘今於臉書撰文說明，1月13日，第一次提案3298案（通案及各部會預算）；1月17日，725案表決通案部分，國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌二人硬要求；1月20日，最離譜是表決過後還提修正案，邊表決邊表撤案，下午再提503案，包括更正案（撤案、修正案）；1月21日二讀通過共4526案，「換言之，藍白表演自殺又自嗨，共4526次」。

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柯建銘表示，為何總預算要過是「緣木求魚」？因為有白痴詐騙三人組，包括立法院秘書長周萬來、立法院議事處處長高百祥、前議事處處長張清雲。藍白組合則是「無腦四重奏」，包括「心狠手辣」的傅崐萁及史上最「厚黑」的黃國昌，「幼稚無比」秀下限的國民黨立委徐巧芯，以及其他突然變成立委的「白癡政治暴發戶」，這樣的隊伍如何對抗在立院「混了31年」的老柯？知識落差，遑論謀略、戰略，太不公平了。

柯建銘說，朝野協商刪除一個總數，最後只表決政治立場不同部分，不超過20案，講好通刪數後就大量撤案；但今年4526案，藍白僅排2天朝野協商，夠嗎？光每案協商10分鐘、表決1分鐘須50天，夠嗎？誰在擋總預算，一望而知。

柯建銘續指，總預算分為通刪及公務預算，通常刪減數大於通刪部分，朝野協商可辦追加；但藍白這次狠心要弄垮政府，讓民進黨無法執政，故肯定無法辦理追加，審查中藍白硬砍2074億元、大於法定939億元，僵局無法解套，總預算案則無法送出立院，等於做白工且違憲違法。

柯建銘批評，藍白一年來不管預算案、法律案，如國會擴權、本會期財劃法、憲訴法、選罷法等所有法律案都一月到期，不協商、沒收發言、沒收表決、佔領主席台、舉手表決，因為他們肚子無料、無腦、會穿幫，故採此獨招，加上周萬來及高百祥獻策，立法院長韓國瑜照紙條念，否則韓根本無能力主持院會。

柯建銘強調，立法院主掌議決法律案、預算案，卻抱怨行政院不幫忙，違反憲法權力分立原則、還敢推卸責任；總預算不過的後遺症，包括新興建設預算無法追加預算，阻礙國家經建經濟發展，藍白豈不害人害己。

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