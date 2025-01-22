黃國昌稱未癱瘓國家 總統府批話術：公然誤導台灣民眾

總統府發言人郭雅慧。（資料照）

2025/01/22 00:33

〔記者陳昀／台北報導〕立法院院會昨三讀通過總預算案，減列2075億元、凍結2698億元，民眾黨團總召黃國昌聲稱，今年度預算減列後與去年度歲出規模大致相符，並非賴清德政府不斷對外造謠「在野黨要癱瘓國家」；總統府發言人郭雅慧強調，這是話術、公然誤導台灣民眾，在野黨刻意刪除、大量凍結「業務費」是公務部門運作命脈，這就是一場「刻意癱瘓國家運作」的總預算之亂。

郭雅慧指出，立法院會三讀通過的114年度中央政府總預算，刪減與凍結金額皆創史上最高，黃國昌公開宣稱「審查後的歲出規模與2024年大致相符，沒有癱瘓國家」，對此，她要提醒國人，這是話術，公然誤導台灣民眾，因為黃國昌不敢說的是，今年和去年總預算歲出規劃，多了2806億元到底用途在哪裡。

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郭雅慧說明，這筆預算用於新增建設，其中最大宗的是均衡台灣798億，其次是強化自我防衛的國防預算415億、健保財務協助方案336億，健康台灣深耕措施60億、以及國家癌症防治計畫40億、科技發展計畫190億等等，再加上公務員調薪3%的預算費用。

郭雅慧強調，她之所以要詳列，是因為這正是黃國昌的話術所在，在野黨刪砍的不只建設，此次史無前例地，刻意刪除與大量凍結的是「業務費」，這正是攸關每個公務部門，每天最基本的運作命脈，包含水電、碳粉、行政等費用，有的被刪減三成、有的被凍結七成，要解凍還須赴立法院報告，名為凍結，實為刪除，大家看看去年遭凍結的預算有沒有全數解凍就了解。

郭雅慧說，少掉這些未必多數卻極為關鍵的業務費，無論新增建設有沒有被刪凍，勢必造成難以順利推動，難道黃國昌連業務費影響範圍都搞不清楚？也不了解這種揮刀砍法會實質癱瘓國家運作？選定了最不可或缺的維生命脈，掐住鼻孔不讓呼吸，掐住公務運作大動脈，卻裝作用同樣力氣打哪裡還不是一樣痛？不一樣的！這不是數字差不多的數學題，這是一場刻意癱瘓國家運作的總預算之亂。

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