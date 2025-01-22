蔡壁如黨內支持度低選下去很難看？江和樹：擔心選輸的會變柯黑

民調顯示，黃國昌黨內支持度大勝蔡壁如，江和樹表示，這樣還要堅持選下去嗎？認為黃國昌的得票會衝破8成。（江和樹提供）

2025/01/22 00:05

〔記者陳建志／台中報導〕台灣民眾黨將進行黨主席改選，代理主席黃國昌，還有民眾黨創黨之母蔡壁如都已宣布投入黨主席選舉，最新民調中，民眾黨黨內支持者，黃國昌的支持度74.6%勝過蔡壁如的18.1%，民眾黨台中市黨部主委江和樹今天表示，兩人差距這麼大還要堅持選下去嗎？自己擔心的是選輸的是不是會變柯黑？不希望黨內因此起紛爭，並認為黃國昌最後得票會衝破8成，因為民眾黨員是很有智慧的。

江和樹表示，在黨代表選舉那天就可以看出來，所有黨代表有152個，蔡壁如只拿到31票，約20%，這跟民調所顯示的黨內支持度差不多，國昌老師有74.6%，壁如姐只有18.1%，這樣還要堅持選下去嗎？

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江和樹表示，自己現在最煩惱的不是這個，最煩惱的是選輸的人是不是會變柯黑？是不是變成攻擊民眾黨的另一個人？外面的人不論是國民黨還是民進黨，都希望我們自己黨內廝殺，但是不要這樣會被笑，大家都是大人了，趕快去談一談，不要等到最後結果出來，選輸了才翻臉。

江和樹表示，自己不希望黨內因此起紛爭，強調這不叫做良性競爭，良性競爭不是如此，因這次是補選，補選最後結果希望能服從，自己認為最後的結果會和現在的民調差不多，搞不好黃國昌的得票會衝破8成，不要懷疑絕對會8成以上，因為人民會憤怒，我們的黨員和其他兩黨不同，是很有智慧的。

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