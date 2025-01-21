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    藍白亂砍預算「通刪」竟與決議內容不同！政院：完全無法接受

    行政院發言人李慧芝表示，立院相關說明與通案統刪部分的決議內容並不相同，行政院認為有窒礙難行之處，完全無法接受。 （資料照）

    行政院發言人李慧芝表示，立院相關說明與通案統刪部分的決議內容並不相同，行政院認為有窒礙難行之處，完全無法接受。 （資料照）

    2025/01/21 23:08

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院今日三讀通過中央政府總預算案，遭藍白黨團聯手大砍逾2000億元。行政院發言人李慧芝表示，根據行政院主計總處分析，立院相關說明與通案統刪部分的決議內容並不相同，顯見本預算案整體審議皆尚有待釐清之處，行政院認為有窒礙難行之處，完全無法接受。

    李慧芝指出，由於立院混亂且重複提刪凍案，使得行政院主計總處估算困難，此外主計總處說明，依照立法院院會表決通過的通刪決議內容，原文為「如『總刪減數』未達939億元7500萬元，另予補足」，按照通刪決議所列科目及比率，計算之通案刪減數為301億元，加計委員會審查階段刪減67億元，以及院會表決提案刪減1068億元，合共刪減1436億元，已超過決議所指「總刪減數」所定939億7500萬元額度。

    李慧芝表示，立法院所作說明指稱，除歲出部分減列1135億9925萬9千元外，「通案統刪不低於939億7500萬元，由行政院核實辦理各機關通刪項目之預算調整減列」一節，按照行政院主計總處提供的資訊，與立法院原決議內容完全不符，對此說明內容，以及本預算案整體審議皆尚有諸多待釐清之處，政院表示無法接受。

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