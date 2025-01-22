中央還有2.9兆！民眾黨稱在野沒砍多少 總統府發言人拆穿話術！

民眾黨批民進黨造謠，賴清德政府預算編到新高，在野根本沒砍多少。（記者廖振輝攝）

2025/01/22 00:23

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院20日開始不斷電審查中央政府總預算，21日完成三讀，審議結果減列初估約2075億元。面對外界抨擊濫刪，民眾黨批民進黨造謠，賴清德政府預算編到新高，在野根本沒砍多少，反遭大批網友砲轟到體無完膚。

民眾黨在Threads上PO文批評，「執政黨利用資訊落差誤導人民，帶風向製造對立，目的是讓在野立委疲於解釋一張張的哏圖、一篇篇的錯假訊息，讓大眾被爆量資訊弄到頭暈眼花，沒辦法好好地了解真相。真相是賴清德預算編到新高，在野根本沒砍多少！在賴清德3.1兆總預算當中，台灣民眾黨實際刪減預算只有1055億，也就是賴政府還有2.9兆可以用，金額依舊超級高！」

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白營還說，「政府刻意帶風向，把減列、凍結、主決議混為一談。彷彿只要部會要的預算沒有給好給滿，就是要砍掉整個部會、整筆計畫經費，讓國家做不了事。真相是民眾黨大多是凍結預算，要求部會具體說明計畫內容、提出施政改善項目、做出具體績效後就能解凍！」

對此，總統府發言人郭雅慧回應指出，「114年度中央政府總預算三讀通過，減列2075億元，凍結2698億元之多，刪減與凍結金額皆創史上最高。民眾黨團總召黃國昌竟公開宣稱，審查後的歲出規模與2024年大致相符，沒有癱瘓國家。我要提醒國人，這是話術，公然誤導台灣民眾。」

「黃國昌委員不敢說的是，今年和去年總預算歲出規劃，多了2806億元到底用途在哪裡。其實，這筆預算用於新增建設，其中最大宗的是均衡台灣798億，其次是強化自我防衛的國防預算415億、健保財務協助方案336億，健康台灣深耕措施60億、以及國家癌症防治計畫40億、科技發展計畫190億等等，再加上公務員調薪3%的預算費用。為何我要詳列出來，因為這裡正是黃國昌話術之所在！」

郭雅慧表示，「在野黨刪砍的並不只建設，此次史無前例地，刻意刪除與大量凍結的是「業務費」，這正是攸關每個公務部門，每天最基本的運作命脈，包含水電、碳粉、行政等費用；有的被刪減三成，有的被凍結七成，要解凍還須赴立法院報告。因此名為凍結，實為刪除。大家可以看看去年遭凍結的預算有沒有全數解凍就了解。而少掉這些未必多數卻極為關鍵的業務費，無論新增建設有沒有被刪凍，勢必造成難以順利推動。」

「難道黃國昌委員連業務費影響範圍都搞不清楚？也不了解這種揮刀砍法會實質癱瘓國家運作？選定了最不可或缺的維生命脈，掐住鼻孔不讓呼吸，掐住公務運作大動脈，卻裝作用同樣力氣打哪裡還不是一樣痛？不一樣的！這不是數字差不多的數學題。這是一場刻意癱瘓國家運作的總預算之亂！」

其他網友也紛紛湧入民眾黨貼文下方怒轟，「在野沒砍多少？90~100%叫沒多少，話都你們在編耶！要不要政黨補助款也剩10%、助理費也剩10%、立院做了這麼多激怒民眾的事，刪到國家不能動，還自肥要全民買單你們的麥當勞套餐喔？立院預算刪一刪啦」、「預算到底為什麼會是賴清德編的？你們這種素質也可以擔任立法委員，把薪水吐出來欸」、「你們就什麼都推給賴清德就好了，千錯萬錯都賴清德的錯」。

還有人痛批，「民眾黨的口徑跟國民黨一模一樣，就是一貫的模糊焦點，這不是黃國昌以前最討厭的作風嗎？你們這個黨連自己的錢都搞不清楚了，要求你們好好審預算實在在超出你們的能力了」、「完全不是你說的還有2.9兆，其中1.8兆本來就是國家法定款，不能隨意動用的。你們參與的財劃法，刪除各部門3100億後，中央只剩1000億不到可運作舉債與補助，這金額甚至比一些地方政府年度預算還少！」

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