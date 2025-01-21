新北議員控拒罷團集會理由一直變 交通局：沒前例也不會開先例

新北市議員林秉宥在臉書爆料，指稱新北交通局二度拒絕罷免團體集會申請。（圖取自林秉宥臉書）

2025/01/21 22:38

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市議員林秉宥今天在臉書爆料，受到罷免團體請託，協助申請1月27日上午11點到下午2點在板橋區縣民大道二段、新府路口（板橋公車站旁）10人集會，交通局原以行政中立為由不同意，後來改口影響行人通行秩序，再次拒絕。交通局運輸管理科長林詩欽回應，在該處集會恐影響交通安全、人行安全、無障礙空間，因此無法同意，沒有前例也不會開先例。

「我擔心的事果然發生了。」林秉宥發文說，交通局根據「內部規定」以「行政中立」為由，不出借公有地給罷團集會，沒收人民的基本權利，要求市長侯友宜說明何謂市府內規。

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林秉宥指出，10人要申請於市府斜對面的縣民大道二段、新府路口，集會（遊行）3小時，市府繼以行政中立不同意後，改口以會影響該區域行人通行空間、秩序再度拒絕。

交通局運輸管理科長林詩欽回應，已向議員講述該處影響交通安全、人行安全、無障礙空間，而且公車站每天上下車，平圴1天1萬7661人次，因此無法同意，沒有前例也不會開先例。

交通局指出，另依公職人員選舉罷免法及相關辦法，罷免案提議人之領銜人、被罷免人，於罷免案提議後，得於罷免區內設立支持與反對罷免案之辦事處，置辦事人員；前項罷免辦事處不得設於機關（構）、學校、依法設立之團體、經常定為投票所、開票所之處所及其他公共場所。

新北市議員林秉宥說，交通局原以行政中立為由不同意，後來改口影響行人通行秩序，再次拒絕。（資料照）

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