為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    爆辦公室女主任遭青鳥誣控偷拍 翁曉玲：採取法律行動絕不寬貸

    翁曉玲說，對於社群媒體惡意造謠、公然侮辱之人，會採取法律行動 ，絕不寬貸。（資料照）

    翁曉玲說，對於社群媒體惡意造謠、公然侮辱之人，會採取法律行動 ，絕不寬貸。（資料照）

    2025/01/21 22:03

    〔記者林欣漢／台北報導〕立法院院會昨晚挑燈夜戰審查總預算，國民黨立委翁曉玲辦公室女主任深夜離開立院時，遭數名女子包圍指控她偷拍，女主任緊急找立法院駐衛警求救，警方也當場確認她的手機相簿、垃圾桶都沒有偷拍照。對此，翁曉玲今晚說，她的主任明明是受害者，現在卻在Threads上被肉搜、被造謠、被網路霸凌，會採取法律行動，一切依法處理，絕不寬貸。

    翁曉玲發文說，她的辦公室主任昨天深夜從立院側門離開走上青島東路時，看到圍牆外有5個年輕女生疑似抗議的青鳥，不過就回頭看了一眼，竟被這群女生跟追圍了上來，大聲斥喝，要求要查看她的手機，要求她刪照片。

    翁曉玲的主任見對方人多勢眾，立即走回立院側門尋求駐衛警的保護，對於被指控偷拍，女主任當場交出手機讓警方查閱，確認沒有任何偷拍照片。

    翁曉玲說，她的主任明明是受害者，竟然在Threads上被肉搜、被造謠，而且還被網路霸凌。沒有拍照片卻被形容成是偷拍慣犯 ，「只因為她是我辦公室團隊成員，就該被綠營側翼這般羞辱抹黑嗎？」

    翁曉玲強調，對於在社群媒體上惡意造謠、公然侮辱之人，會採取法律行動 ，一切依法處理，絕不寬貸。

    國民黨立委翁曉玲辦公室主任昨天深夜離開立院時，遭到數名女子包圍指控她偷拍，緊急找立法院駐衛警求救。（記者林欣漢翻攝）

    國民黨立委翁曉玲辦公室主任昨天深夜離開立院時，遭到數名女子包圍指控她偷拍，緊急找立法院駐衛警求救。（記者林欣漢翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播