政院穩定物價 春節期間1/27至2/9汽柴油不漲

行政院副院長鄭麗君今日召開「穩定物價小組」會議，確定春節期間汽柴油、天然氣不漲，政府攜手國營事業穩定民生物價。 （行政院提供）

2025/01/21 21:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕農曆春節將屆，為掌握應節商品及民生物價情勢，行政院副院長鄭麗君今日召開「穩定物價小組」會議，確定春節期間汽柴油、天然氣不漲，政府攜手國營事業穩定民生物價。

行政院指出，春節為我國最重要傳統節慶，國人團圓過年，聚餐同遊，將推升年節熱銷農產品需求。農業部參考往年供應量，加強調配市場供給，增加重要農產品供應量，包括毛豬、白肉雞、土雞等重要畜禽產品增加8%至17%；蔬菜及水果增加18%至39%、水產品增加33%、花卉增加169%。

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鄭麗君今日責請農業部持續監測應節農產品價量情勢，適時調配供應市場貨源，確保各類食材供應無虞，滿足消費需求。此外，今天凌晨嘉義發生規模6.4強震，造成果品產區發生部分落果災損，如棗子、楊桃、木瓜等，已請農業部密切關注，及時提供農民相關協助。

另外，極端氣候影響農產品供應，造成農產品價格波動大，如去年颱風致災使近期蔬果價格仍偏高，政院請農業部加速農業因應氣候變遷調適作為，以強化農產品供應韌性。

鄭麗君指示，公平會密切關注年貨商品、應節民生服務等市況，若有異常，應即時調查，以遏止業者藉機進行聯合行為等不法情事，保障消費權益。

行政院強調，經濟部已責成國營事業配合穩定物價，要求中油公司汽、柴油價格於春節期間（1/27至2/9）不調漲；天然氣（民生與工業等非電業用戶）及桶裝瓦斯至2月底不漲；中油直營加油站春節洗車服務維持原價；台糖公司民生用小包砂糖（1公斤）及沙拉油（3公升）零售價至2月底前均不調漲，並於全台自有通路蜜鄰超市同步設置平價商品專區，包含：食用油、有機米、肉製品等多元商品，優惠實施至2月12日止。

行政院提及，目前全聯、家樂福、愛買、美廉社及楓康等主要超市及賣場，皆已設置平價或促銷專區，提供年節平價商品，民眾可參考選購。另經濟部將持續訪查零售通路商品價格調整情形，並與業者保持聯繫，力求商品價格穩定。

行政院提及，將持續監測民眾感受較深的指標餐飲產品，若有價格異常上漲，即啟動聯合稽查，查察不法

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