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    後續艦、無人機園區預算「凍」彈不得 中科院、海軍回應了

    國造潛艦海鯤號。（資料照）

    國造潛艦海鯤號。（資料照）

    2025/01/21 20:45

    〔記者方瑋立／台北報導〕立法院今（21）三讀審畢中央政府114年度總預算案，國防部及所屬有多筆被在野黨團提案減列、凍結，其中包括國造潛艦後續艦凍結50%（約10億元）、無人機產業園區預算凍結30%（近2300萬元），對此，海軍司令部回應本報提問表示，將持續完善國造原型艦測試，以強化海上防衛能量並彰顯自我防衛決心；中科院也強調無人機產業發展為國家重要政策，將完成專案報告並爭取預算解凍。

    立院院會在國民黨、民眾黨團多數優勢下，國防部業務費用遭凍結30％。潛艦國造後續預算凍結50％，約10億元。無人機產業園區預算凍結30％，約2287萬元，須經立法院院會專案報告，經同意後始得動支。

    中科院回應本報提問表示，無人機產業發展為國家重要政策，中科院執行民雄園區開發，為配合國家無人機整體發展重要一環，將以技術研發平台結合園區開發，帶領產業聚落發展，自有其開創性與重要性。

    中科院強調，為持續發展無人機產業，中科院將完成專案報告，並針對立法委員提出疑義臚列說明，以爭取預算解凍。

    另針對國造潛艦後續艦預算，海軍司令部強調，依當前敵情威脅，及強化海上防衛能量之需要，潛艦國造是彰顯自我防衛決心的重要政策。海軍將持續完善原型艦測試，以提升水下戰力。

    針對國防預算遭高額刪、凍，國防部副部長柏鴻輝稍早也於行政院記者會上罕見重話指出，國軍24小時為國家付出，立法院卻沒有給充分預算支撐，請問國軍官兵及家眷心情做何感想？再次懇請立法院能給國軍辛苦官兵一個充分的國防預算來支持國家安全。

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