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    國民黨批《零日攻擊》意識形態刪預算 導演蘇奕瑄：在幫誰做審查？

    國民黨刪除文化部「黑潮計畫」，理由竟是電視劇《零日攻擊》「意識形態太單一」。（圖取零日攻擊官方臉書）

    國民黨刪除文化部「黑潮計畫」，理由竟是電視劇《零日攻擊》「意識形態太單一」。（圖取零日攻擊官方臉書）

    2025/01/21 20:43

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院昨天開始不斷電審查中央政府總預算，今（21日）完成三讀。其中國民黨刪除文化部「黑潮計畫」，給出的理由竟然是電視劇《零日攻擊》「意識形態太單一」。對此，導演蘇奕瑄跳出來發聲，質問藍營「是在幫誰做審查？」

    民進黨立院黨團昨天深夜在Threads上透露，國民黨指責「《零日攻擊》內容卻乏專業顧問支持，且意識形態過於單一，被批評未能實現創作中應有客觀性與專業性」，表決通過刪凍文化部黑潮計畫的預算，引發網路輿論譁然。

    《零日攻擊》的導演蘇奕瑄今天在Threads上發文表示，《零日攻擊》的預告片曝光後掀起國際迴響，許多外媒都非常好奇這部影集，每一個新聞和訪問都是讓更多人知道台灣，讓世界看到台灣影視的不同樣貌。

    蘇奕瑄直言，「對黑潮有意見應該是檢討政策內容，而不是一邊說台灣走不出國際，另一邊卻用『內容意識形態過於單一』拿來當箭靶，這是在告訴所有人：你不可以拍這個，拍這個會被清算，這是殺雞儆猴，要創作者噤聲。」

    最後蘇奕瑄質問，「連我都沒看過各集內容、好幾集還沒製作完成，國眾兩黨是憑什麼標準說內容意識形態單一？民主國家竟然可以用『意識形態單一』來箝制創作自由？我們是活在戒嚴還是威權時代？他們是在幫誰做審查？」

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