川普就職韓國瑜、俞大㵢入場觀禮 涉外人士曝關鍵72小時

第60屆美國總統、副總統就職典禮於美東時間20日舉行，立法院長韓國瑜與駐美代表俞大㵢代表進入國會山莊觀禮。（駐美代表處提供）

2025/01/21 20:08

〔記者黃靖媗／台北報導〕第60屆美國總統、副總統就職典禮於美東時間20日舉行，在外交部、駐美代表處爭取下，由立法院長韓國瑜與駐美代表俞大㵢代表進入國會山莊觀禮。涉外人士透露，外交部與駐美處在就職典禮前72小時，接獲無法入場的消息後，立即啟動應變機制，在多位友好美方人士伸出援手下，韓國瑜和俞大㵢特別提早在清晨6點出發，確保能順利進入國會大廈觀禮。

涉外人士透露，儘管駐美代表處事前已取得籌辦單位「就職典禮國會聯合委員會」（Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies, JCCIC）正式邀請函，確認所有團員都有入場資格，但在美東時間17日上午、距典禮開始不到72小時之際，卻得知就職典禮因嚴寒天候移至國會大廈圓頂大廳（Capital Rotunda）舉行，由於場地空間限制，現場觀禮人數大幅限縮，又發生中國國家主席習近平指派中國國家副主席韓正代表中國出席，台灣慶賀團一度面臨無法入場的困境。

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涉外人士指出，外交部長林佳龍甫自帛琉擔任總統特使率團返台，但在獲知相關訊息後，多次預想可能劇本，全程更幾乎徹夜未眠、無時差親自指揮，隨時與駐美代表處溝通，並向總統賴清德即時報告進展。

涉外人士說明，為安排慶賀團順利出席就職典禮，事前持續保持低調與美方溝通默契，慎防中國可能採取動作，儘管在野黨及有心人士一再在訪團出發前拋出質疑與批評，仍採取降低衝突的做法，鴨子划水讓備妥的應變方案順利進行。

涉外人士表示，駐美代表處在林佳龍的指揮下迅速啟動應變機制，利用多年經營的外交資源，在多位友好的美方人士伸出援手的情況下，韓國瑜和俞大㵢也特別提早在清晨6點出發，確保能順利進入國會大廈觀禮，立委團則在駐美代表處同仁陪同下搭乘地鐵，順利在體育場內貴賓室收看直播。

外交部今（21日）凌晨透過社群媒體發文指出，因為有外交資源維繫台美關係，才有跨黨派立委Team Taiwan入場的可能性，然而，正當前線外交人員持續為台灣奔走打拚外交之際，國內立法院正大幅刪除和凍結外交部預算，將影響外交工作的推動。

林佳龍今日下午受訪也說，「一方面肯定我們的表現，但是又沒有辦法通過預算的話，未來就很難去把外交做好」，對於在第一線打仗的外交尖兵來講，會影響到對外的工作。

涉外官員強調，這次慶賀團順利出席川普總統就職典禮，展現國內難得的團結氣氛，儘管國內政局朝野仍然互有攻防，「台灣對外展現團結應是國人共同的期待」，希望在野黨能將此次外交的具體成果反應在預算審查的結果上，不能「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」，讓外交部陷入巧婦難為無米之炊的窘境。

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