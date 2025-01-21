藍白濫刪預算 王婉諭質問：是修正政策方針還是政治報復？

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

2025/01/21 22:01

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院昨不斷電審查中央政府總預算，今（21日）完成三讀，審議結果減列初估約2075億元，刪減創下史上新高。時代力量黨主席王婉諭提出2大質問，希望藍白有立委能夠回答。

王婉諭今天在臉書發文，「總預算案正式三讀了。第1階段委員會刪減67億、第2階段院會個別提案1068億、加上我前幾天提到的『通刪』939億，總計刪除約2075億，佔總預算編列的6%。另外還有近1500億的凍結數。這應該是近年來刪除金額、比例都最高的一屆，不過是否有重複刪減的狀況，還要待主計總處核算為準。」

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王婉諭接著說：「審預算、刪減預算、凍結預算，都是立法院的法定職權，這一點毋庸置疑。從總刪除比例來說，或許也會有人認為，這並不嚴重、不影響國家運行。不過，審查過程的問題，我已經談過很多了，如今，我只想問幾個問題。」

「第一，真正能夠監督部會、引導政策方向的『委員會』階段，只刪了『67億』，反過來在完全沒討論、沒攻防，直接表決比大小的院會，總共刪了『2008億』。請問，委員會中心主義在哪裡？實質審議的原則在哪裡？這些預算刪減，想要的是修正政策方針，還是實踐政治報復？」

「第二，所有的減列、凍結數當中，有多少比例是業務費？刪除維持基本運作的業務費之後，連帶會有多少政府業務、預算無法執行？不知道有沒有藍、白立委，可以回答我這些問題？」

網友紛紛表示，「最應該回答這題的人叫做黃國昌，因為他嘴巴上說最推崇委員會中心主義，但實際上是視委員會為無物」、「沒有業務費就實質讓工作停擺，而且還要提專案報告同意後才解凍，以現在藍白這樣情況，我只能說，堪慮」、「業務執行費刪掉真的很糟糕，預算又不能跨科亂用，說總額明明還很多的人，是跟某個帳亂做亂挪用的黨一樣嗎？」、「業務費砍到1元，是要政府怎麼做事啦，擺明就是要癱瘓台灣政府啊」。

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