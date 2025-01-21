空勤業務費遭凍結30％ 莊瑞雄：要讓救災航空工具安全只剩7成？

民進黨立委莊瑞雄批評，空勤預算本該藍綠都尊重，這次一個統刪就凍結、刪減，根本是藍白耍威風、空勤安全剩7成。（資料照）

2025/01/21 21:34

〔記者劉人瑋／台東報導〕立法院會今天三讀通過中央政府總預算案，共計減列約2075億元，刪減金額創史上新高。其中，軍事裝備及設施統刪3％，空勤業務費被凍結3成，未來恐離島救援恐成問題。民進黨立委莊瑞雄不滿指出，空勤預算本該藍綠皆尊重，這次一個統刪就凍結、刪減，根本是藍白耍威風、空勤安全剩7成。

凍結案是由國民黨團提案，內容為，鑒於政府友出逐年增加，「業務費」提案凍結30％，向內政委員會提出預算執行情形專題報告，並經同意後始得動支。空勤方面認為，業務影響或窒礙難行者為各型機隊維護案、航材軍事採購、代辦送修航材、燃油經費等，需每月或季付，倘凍結預算將無法友付飛機維護費，勢必影響下半年修護及妥善率，屆時離島救援、空中醫療救護、森林火災空中滅火等都受影響。

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莊瑞雄解釋，空勤本身就是救災單位，超乎黨派的存在，「救人有什麼好爭議的？」沒有理由的凍結、刪減，只是憑藉藍白聯手過半耍威風，全然不顧空勤總隊需執行緊急救護、海上、山難、森林火災，攸關人民身家、性命的救命錢也敢擋，難不成就要讓救災用航空工具「只有70％的妥善率？」空勤預算12億多，對整體國家財政九牛一毛還凍結其30％，這些立委太不把民眾福祉放眼裡，都該罷免掉。

立法院三讀通過114年度中央政府總預算案，民進黨立委持標語、高呼口號表達不滿。（記者廖振輝攝）

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