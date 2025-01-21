政院5聯合服務處預算遭砍 中辦執行長莊競程：繳不出水電費

外交部領務局預算遭刪減，中部辦事處表示，空白護照低於預估數量，今年10月後恐面臨安全存量吃緊。（資料照）

2025/01/21 19:23

〔記者黃旭磊／台中報導〕行政院台中市等5處聯合服務中心業務費，經立法院減列後僅剩36萬9千元，位於南屯區黎明路的中部聯合服務中心（行政院中辦）全年業務費不到7萬元，執行長莊競程無奈表示「水電費繳不出來」，只能拜託行政院想辦法籌措經費，至於外交部領務局「領事事務管理」預算被刪減約1.2億元，中部辦事處表示，空白護照低於預估數量，今年10月後恐面臨安全存量吃緊。

「約聘僱人員薪水、水電及保全費用繳不出來了」，行政院中辦轄管17個部會合署辦公，莊競程今天說，全年業務費從6百萬元，大砍剩不到7萬元，水電費、司機油錢還有郵件費用全部付不出來，特地拜託行政院長卓榮泰，院長承諾籌措經費，而中部還不是最慘，東部聯合服務中心在花蓮市租屋，連房租都繳不出來，今年可能沒辦續租。

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行政院中辦跨部會整合協調內政、農業發展、交通觀光及財稅關務業務，為農民爭取水保建設，開放民眾陳情並與中央連結窗口，據統計每天有上百民眾洽公申辦業務。

莊競程表示，若關閉窗口民眾只能北上洽公，各部會散居台北市不同區域，缺乏行政整合，中部民眾很難找到窗口。

春節前民眾辦護照旺季，外交部領務局中部辦事處遭刪事務管理費用，空白護照存量預估只能撐到10月，官員表示，領務局副局長陳尚友會支援地方件數，目前還沒有接獲民眾抱怨或投訴。

領務局中辦官員強調，下週二（28日）就是蛇年大年除夕，每天平均有1800件護照業務，數量約比上月（去年12月）減少1百件，也比疫情解封後去年同期減少4百件，業務量明顯比平時更擁擠忙碌。

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