環境部預算遭凍近13％ 彭啓明：恐影響500廠碳費自主減量計畫審查

立法院會今（21日）三讀通過114年度中央政府總預算案，刪減2075億元創新高。（記者陳逸寬攝）

2025/01/21 18:52

〔記者陳嘉怡／台北報導〕立法院會今（21日）三讀通過中央政府總預算案，刪減2075億元創新高。其中環境部預算部分，部長彭啓明表示，環境部及所屬機關的業務費都遭凍結3成，凍結比例達12.83%創新高，恐影響500廠排碳大戶的碳費自主減量計畫審查進度。

環境部114年度編列歲出預算約77億元，目前粗估遭立委刪減2.7億元、凍結9.9億元，刪減與凍結比例分別約3.54%、12.83%，為近5年最高。

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彭啓明表示，今年環境部預算的凍結、刪減比例都創下新高，然而環境部預算並沒有增加，「每個司署都來跟我求救，因為不曉得業務是否有足夠預算能繼續進行，增加工作很大的不確定性」，並提到環境部的預算案去年11月底，就通過立法院衛環委員會審查，當時在委員會中努力和立委溝通、爭取預算支持，但沒料到預算在二讀時被大砍，許多規劃中的計畫恐無法順利進行，許多既定重要政策的推動也會大受影響。

彭啓明表示，環境部及轄下四署一院的業務費均遭凍結3成，很可能變成要用剩下7成經費支撐一整年的業務支出。今年碳費制度已經上路，500廠排碳大戶提出的自主減量計畫，須經氣候變遷署審核通過，明年才能適用優惠費率繳費，由於審查量很大，業務費減少，可能會延宕自主減量計畫審查進度。

彭啓明也提到，資源循環署費用遭砍，推動垃圾分類與減量的力道減弱，未來全台垃圾可能會增多；化學物質管理署目前正在研擬電動車鋰電池爆炸影響相關計畫，預算減少恐影響後續規劃；國家環境研究院業務費減少，也可能會影響綠領人才相關計畫。

環評會議也是用業務費支應，今年幾個大的環評案，例如高鐵延伸宜蘭、高鐵延伸屏東等，可能會因業務費問題，延宕環評審查時程。另外環境部原本與其他民間單位合作的委外計畫也恐大影響，例如請民間團體協助的環評總體檢等，若每次費用都要等預算解凍後才能撥款給合作單位，未來可能沒有民間單位會願意與公部門合作。

針對各部會出國經費遭通案刪減6成，彭啓明表示，可能影響環境部到歐盟協調CBAM（碳邊境調整機制）碳費扣抵比例等事宜，未來環境部派員參與COP氣候大會也可能受到影響，減少台灣參與全球氣候談判的機會，另外台灣和美國、日本等國的環境合作交流，也可能因預算被砍無法繼續，「我坐經濟艙出國都沒有問題，但現在是連能不能去、錢夠不夠都是問題」。

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