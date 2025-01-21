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    醫護、學生、上班族齊聲抗議！台中罷免連署人潮湧現

    民眾簽署罷免藍委熱絡。（記者蔡淑媛攝）

    民眾簽署罷免藍委熱絡。（記者蔡淑媛攝）

    2025/01/21 18:47

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市罷免國民黨立委連署持續增溫！有青鳥不只北上抗議藍白立委，更在台中支持連署罷免，甚至擔任罷免志工聲援，強調藍白在立院所做所為明顯賣台，即使青鳥力量微小，仍要全力罷免賣台立委。

    台中市罷免國民黨立委的公民團體在年前加碼許多據點連署，今天在中正公園、中國醫藥大學附設醫院旁的美德街口擺攤收件，2個小時期間人潮絡譯不絕，現場民眾簽署踴躍，有志工揹著嬰兒忙收件，也有媽媽帶著孩子來簽署，強調看到到藍白聯手亂政，為了下一代，無法再姑息。

    罷免民團志工表示，簽署人潮熱絡，希望能達到第2階段的安全門檻，除了路過醫護、學生、上班族加入簽署，還有民眾在網路看到罷免據點就趕來簽署，他們都說看到立院亂象、藍白亂刪預算，已經侵犯人民生活，即使平常不熱政治也要挺身而出。

    陳姓連署人說，自己立場是是抗中保台，台灣在國際環境立場艱困，民進黨是目前保護台灣最有利的政黨，現在藍白立委聯手胡亂立法、刪預算，根本是明顯賣台、癱瘓國家，他說，雖然自己力量微小，但能削落一席就是一席，他苦笑說，又不是自己選不對人（立委），還要來罷免！

    賴小姐也抱著6個月大的孩子來簽署罷免，她強調自己不喜歡罷免，還浪費時間人力，但藍白立委實在亂得太誇張，干脆直接解散好了！她認為在野黨立委是要合理刪減預算，不是亂搞，更不是內耗台灣，就像是刪減消防員頭盔等設備，消防員為為大家生命財產安全，奉獻生命，卻被如此對待，讓她無法接受。

    張姓志工也揹著1歲的兒子協助民眾聯署，她說，藍白立委在立院的決策，已經影響我的孩子、家人，以及其他人的權益，「我現在不站出來，將無法彌補！」她不滿說，黃國昌等藍白立委把育兒津、學前教育、長照補助刪除、凍結，連他們自己也搞不清楚，健保署、疾管署的業務經費也刪除，已經侵害人民的健康。

    民眾簽署罷免藍委熱絡。（記者蔡淑媛攝）

    民眾簽署罷免藍委熱絡。（記者蔡淑媛攝）

    民眾簽署罷免藍委熱絡。（記者蔡淑媛攝）

    民眾簽署罷免藍委熱絡。（記者蔡淑媛攝）

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