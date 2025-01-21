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    哈佛、麻省學生組團到訪 蔡英文揭台灣民主3大重點

    前總統蔡英文今與哈佛大學、麻省理工學院自組的訪團會面。（蔡英文辦公室提供）

    前總統蔡英文今與哈佛大學、麻省理工學院自組的訪團會面。（蔡英文辦公室提供）

    2025/01/21 18:33

    〔記者陳昀／台北報導〕前總統蔡英文今與哈佛大學、麻省理工學院自組的訪團會面，分享台灣民主的經驗在於溝通、透明與平衡，過程雖有波折，必須花很多時間取得共識，整個社會才可以一起往前走，過程雖有許多波折，但相信「民主制度」可以讓問題獲得解決，她也期盼訪團更加認識台灣、為台灣發聲。

    據了解，此行由台裔學生發起，包含哈佛大學、麻省理工學院的學生自組訪團到台灣，有鑑於國際舞台的對話多集中於半導體產業及兩岸關係，訪團希望擴大討論範疇，深入瞭解台灣的歷史與文化，並探討其在先進製造、能源轉型與創新等領域所面臨的獨特機遇，希望透過此行讓台灣與世界的連結更加緊密，也讓更多國際領袖認識並欣賞台灣的多元與活力。

    蔡英文在臉書發文表示，她曾經當過大學老師，很高興能與學生們對話、交流，重溫與學生互動的感覺，她跟外國的同學們分享了台灣民主的經驗，在於溝通、透明與平衡，在台灣的民主社會中，有很多不同的想法和立場，必須要花很多時間溝通，取得共識，整個社會才可以一起往前走。

    蔡英文說，雖然這個過程會有許多波折，但是相信台灣的「民主制度」，可以讓民主社會中的問題獲得解決，更重要的是，台灣人民都非常樂意參與這個民主過程，這也是台灣民主能夠一次又一次深化的原因。

    蔡英文指出，她跟同學們提到，台灣的健保系統、人民的配合，以及政府與人民彼此的溝通，讓台灣在經歷全球疫情時，依然能夠維持社會的穩定與經濟的成長；台灣過去幾年進行許多改革，像是年金制度、婚姻平權以及基礎建設的加速，過程非常艱辛，除了第一線工作人員、公務人員的犧牲與付出，更需要執政者的勇氣。

    蔡英文提到，當前的國際情勢充滿著高度不確定性，這個時候正是需要全世界的夥伴，特別是年輕人的加入，在各自的領域中貢獻心力，展現勇氣，讓國際情勢的發展，走在有利於全球人類的路上。台灣，是世界的台灣，歡迎全世界的年輕人來到台灣，我們擁抱來自世界頂尖的人才，也期待訪團造訪台灣期間，能夠更加認識台灣，並分享給身邊的朋友，為台灣發聲。

    前總統蔡英文今與哈佛大學、麻省理工學院自組的訪團會面，分享台灣民主的經驗在於溝通、透明與平衡。（蔡英文辦公室提供）

    前總統蔡英文今與哈佛大學、麻省理工學院自組的訪團會面，分享台灣民主的經驗在於溝通、透明與平衡。（蔡英文辦公室提供）

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