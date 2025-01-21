國民黨以《零日攻擊》意識形態刪文化部預算 朱宥勳1句話酸爆！

國民黨刪除文化部「黑潮計畫」，理由竟是電視劇《零日攻擊》「意識形態太單一」。（圖取自零日攻擊官方臉書）

2025/01/21 20:31

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院昨天不斷電審查中央政府總預算，今（21日）完成三讀。其中國民黨刪除文化部「黑潮計畫」，給出的理由竟然是電視劇《零日攻擊》「意識形態太單一」，讓外界看傻眼。作家朱宥勳忍不住狠酸，對於一個不用拿到提案內容也能表決的政黨而言，分析還未上映影視作品的意識形態是沒問題的！

民進黨立院黨團昨天深夜在Threads上透露，國民黨指責「《零日攻擊》內容卻乏專業顧問支持，且意識形態過於單一，被批評未能實現創作中應有客觀性與專業性」，表決通過刪凍文化部黑潮計畫的預算，引發網路輿論譁然。

請繼續往下閱讀...

朱宥勳在臉書發文，「分析一部作品的意識形態，是一門很專業的技術，通常需要豐富的文本分析經驗。其中，有一個最重要、最不可或缺的步驟是『你得看過這部作品，你才能分析它的意識形態』。以防你不知道，《零日攻擊》還沒有上映。也就是說，地球上目前還沒有人類能夠對這部作品進行文本分析，更遑論知道它呈現了什麼意識形態。」

朱宥勳也忍不住狠酸：「當然啦，對於一個不需要拿到提案內容也能表決的政黨來說，這應該只是個小小小小的技術問題。」

知名女性主義網紅徐閉則在Threads上吐槽，「四十歲以上的人都讀中國國民黨的國立編譯館課文長大，唯一的意識形態就是反共，我們小時候還被迫看了很多反共的影視作品。不知道《零日攻擊》反共哪裡不對？還是要拍228系列作品讓更多台灣人知道中國國民黨如何屠殺台灣人？意識形態才比較多元？或者多拍一些中國國民黨如何在中國國共合作兩次，最後被共產黨打敗的故事？」

影評人「Lizard的海底影院」也PO文質問，「零日攻擊甚至還沒上架只有前導概念展示片發佈，憑什麼被審判？現在是立法院搞戒嚴嗎？為什麼一部設想台灣被侵略時，官方與民間不同族群反應的影集還沒上，就被當作砍凍結所有該計劃影視補助的理由？邏輯在哪？合理在哪？」

「Lizard的海底影院」直言，「之前零日攻擊一發佈消息我就說，這部作品是劃時代的，而且很多影視媒體都不敢談的，因為以前影視工作者不敢碰這塊碰的這麼直接，而現在很多影視媒體還是不敢談，我說的是關於當下以及未來可能的國防議題還有心戰的這類作品，這些作品就像疫苗一樣可以幫助台灣人。所以有些人從一開始就不希望這部片被台灣人看到，所以一開始YT零日攻擊就被攻擊。」

「現在我們再一次確定是哪些人了，那些人不只在國外，也在國內，我們早就一清二楚，只是不知道這些人恬不知恥的敢幹的這麼直接。相關應變措施我會盡己之力趕快採取，我不知道其他影視媒體還是自媒體怎麼想，但這件事必須擴散，因為非常嚴重！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法