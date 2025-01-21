美國將退出世衛 台灣醫界聯盟：台灣可能有更多機會

美國總統川普就職後，簽署一系列行政命令，包括退出世界衛生組織。（歐新社）

2025/01/21 17:48

〔記者林惠琴／台北報導〕美國總統川普就職後，簽署一系列行政命令，包括退出世界衛生組織（WHO），台灣醫界聯盟基金會表示，美國退出WHO後，川普下一步可能試圖重建一個沒有中國影響力的全球衛生架構，甚至可能將整合美國和信任的合作夥伴，建立新的「全球衛生集團」，我國因川普帶來的全球改革，而有更多的機會。

台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉、主任吳宜瑾、副主任丁威名指出，美國為WHO的最大單一捐款方（2024年佔WHO總資金的14.53%）、而中國僅有0.35%，但從大流行爆發、疫情全球蔓延、乃至近年龜步進行的病毒溯源研究之中，WHO卻始終缺乏魄力，無法令中國開放原始數據和病原體樣本，讓科學界進行公開透明的研究，甚至支持中方所提出的疫情起源觀點。

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他們認為，在疫情中，美國在全球層級展現了極高的領導力，前任美國總統拜登於2021年召開全球COVID-19高峰會，成功籌集32億美元的防疫資金，遠多於同一期間WHO收到的捐款（僅約2億），顯見美國甚至較WHO更能號召全球合作。

他們提到，退出WHO後，川普下一步可能試圖重建一個沒有中國影響力的全球衛生架構，以重振並兌現美國的影響力，甚至可能將整合美國和信任的合作夥伴，建立新的「全球衛生集團」。

他們指出，川普宣布退出WHO，其資源轉移勢必帶動全球治理的「新平衡」，做為「麻煩製造者」的中國無論在民主治理、人權、隱私及透明度方面都偏離WHO乃至於多邊主義價值，自然不可能被其他民主國家接受，也不可能取代美國的地位。反倒是德國等歐盟國家更有捍衛多邊合作的野心，德國去年已經成為WHO第6大捐助國，可想見未來歐盟先進國家將與WHO展開更密切的合作。

他們也提到，美國退出WHO並不意味著我國應放棄參與相關的重要國際機制、也與台灣加入WHO的訴求不衝突。不過，我國仍能因川普帶來的全球改革，而有更多的機會，和美國乃至於理念相近民主國家進行雙邊或多邊合作，讓台灣的影響與領導力在全球衛生的「新平衡」中更被放大，並因而能獲得更多國際的經驗與技術，而推進醫藥衛生進步、保護民眾健康。

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