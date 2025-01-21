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    副總統蕭美琴登上澎湖貓島 慰勞安檢所弟兄還不忘照顧喵星人

    副總統蕭美琴春節前夕，慰勞澎湖海巡弟兄辛勞。（第七岸巡總隊提供）

    副總統蕭美琴春節前夕，慰勞澎湖海巡弟兄辛勞。（第七岸巡總隊提供）

    2025/01/21 17:47

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆春節即將到來，副總統蕭美琴於今（21）日，由海洋委員會主任委員管碧玲及海巡署副署長謝慶欽陪同，搭乘海巡艇前往澎湖虎井安檢所，再返回馬公漁港、馬公商港安檢所，及艦隊分署第8海巡隊，馬不停蹄慰勉海巡4個基層單位、近百名弟兄。蕭副總統對海巡弟兄多年來於春節期間堅守崗位、守護國家與國人安全的辛勞表達高度肯定。

    副總統蕭美琴表示，國家不會遺忘在偏遠地區默默付出、辛勤工作的基層弟兄。她特別感謝海巡同仁在執行繁重勤務時，面對中國的灰色地帶襲擾，始終堅守崗位，全力以赴守衛藍色國土，讓國人感到安心。蕭副總統說，她與金馬澎的深厚緣分，去年6月2日見證交船的永康艦，目前就在第八海巡隊服役守護金門海域。蕭副總統期勉海巡弟兄持續秉持專業執法，為國家與人民的安全面對挑戰、貢獻心力。

    海委會主委管碧玲表示，當前海巡已不限於傳統的執法任務，更須應對日益嚴峻的挑戰，考驗著快速反應能力及專業素養。管碧玲強調，蕭副總統對導入全球最先進執勤科技十分關心，將是海巡科技升級的關鍵角色，在蕭副總統的支持下，海巡署將有效提升提升科技能量，成為守護國家安全的海上科技防線。

    蕭副總統一行人，首站搭乘海巡艇前往虎井安檢所，親自關心在偏遠地區執勤的海巡弟兄，並仔細聆聽基層工作日常及新廳舍工程進度。除了海巡弟兄的加菜金，蕭副總統還頒發「特別版加菜金」貓飼料給虎井嶼上知名的貓群，展現「人與貓」的關懷。

    副總統蕭美琴登上澎湖貓島，與當地喵星人打成一片。（第七岸巡總隊提供）

    副總統蕭美琴登上澎湖貓島，與當地喵星人打成一片。（第七岸巡總隊提供）

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