李宗豪接桃市議會民進黨團總召 強調發揮在野力量監督市政

桃園市議會民進黨黨團今舉行總召交接儀式，由卸任總召林志強（圖左）將印信交給黨部主委黃傅淑香（圖中），再轉交給新任總召李宗豪完成儀式（記者謝武雄攝）

2025/01/21 19:27

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會民進黨黨團今舉行總召交接儀式，由卸任總召林志強將印信交給黨部主委黃傅淑香，再轉交給新任總召李宗豪完成儀式，李宗豪也提到，首任議員接總召是很大挑戰，未來期望能夠與市府有更深化討論，好的政策會支持，但市政需要改進地方也會強力監督，尤其是近年來許多重大議題都在桃園，希望桃園能勇敢向前，一舉打響知名度。

民進黨團李宗豪接任總召外，黃家齊、王珮毓擔任副總召、許家睿為幹事長、書記長則是魏筠；交接典禮除魏筠因故未到場由辦公室主任鄒憲清代表出席外，其餘都到場，邱奕勝、張善政也代表議會、市府致贈紀念品。

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林志強致詞時還開玩笑說，不要弄得好像要離職，即使不是總召，也還是黨團成員，也感謝一年來，議長邱奕勝、副議長李曉鐘給在野黨很大問政空間，希望未來黨團能夠帶著市民的期待讓桃園市議會更進步。

邱奕勝也盛讚李宗豪是全台灣最年輕的總召，首屆議員就擔任總召，代表年輕化的世代交替，議事能夠順利也感謝民進黨團給予最大的幫忙跟協助，期盼未來能夠繼續合作，為市民福祉努力。

張善政也很感謝，民進黨團沒有偏激問政，桃園府會關係和諧也是全台首屈一指，未來一年期間也需要互相幫忙，讓市政愈來越好，希望未來能夠好好發展，讓政黨問政更有內容、市民更受益。

黃傅淑香也希望李宗豪能夠帶領黨團，共同為桃園的建設努力；話鋒一轉她也提到，最近的國會亂象，受害的都是民眾，反觀桃園，無論黨派都是為了市政整體的規畫及安排，也希望民進黨團能夠讓黨團戰力更強，符合市民的期待。

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