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    「原本反對罷免藍委......」 陳嘉宏：如今除了罷免想不出更好辦法！

    立法院會21日三讀通過中央政府總預算案，審議結果共計減列約2075億元，刪減金額創史上新高。（記者廖振輝攝）

    立法院會21日三讀通過中央政府總預算案，審議結果共計減列約2075億元，刪減金額創史上新高。（記者廖振輝攝）

    2025/01/21 19:04

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕藍白聯手大幅刪減、凍結中央政府總預算，致使民怨進一步升級，連原先不鼓勵罷免的媒體人陳嘉宏，今天（21日）都忍不住直言：「此時此刻除了罷免，我也想不出如何面對這樣的局面……」。

    立法院會今天三讀通過114年度中央政府總預算案，歲出原編列約3兆1325億元，審議結果共計減列約2075億元，刪減金額創下史上新高。而且看到藍白刪凍預算給出的各種荒謬案由，各地罷免行動越燒越旺，盼能擺脫惡夢。

    大罷免浪潮掀起時，曾坦言不鼓勵罷免的陳嘉宏，今天也忍不住發文嘆：「這是藍白砍預算的方式，以小見大，其他預算案是如何被處理。這是個『不忠誠的反對黨』正在做的事，他們不忠於國家，不忠於憲法，不忠於人民，不忠於自己立法委員的職守。我一向是反對罷免的，但此時此刻除了罷免，我也想不出如何面對這樣的局面。」

    網友紛紛表示，「面對無底線的共產黨在台爪牙，善良客氣就是對自己和同胞殘忍」、「藍白這應該算是實質政變了吧」、「面對流氓已經拿刀出來還在找六法全書，就是找死與等死」、「對中國國民黨還有期待是純還是蠢？為自己下一代掘墳墓！」。

    作家顏擇雅也在陳嘉宏的貼文下方留言，「現在看來，柯總召（柯建銘）應該是老早就知道我們這兩天才意會過來的事。搞不好一大堆我們至今不知的藍白勾當，也已在他掌握中」，陳嘉宏則回覆道：「老柯對藍白提案的惡性與氛圍的掌握，一定在絕大多數人之前」。

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