黃國昌：民眾黨團秉持「柯文哲精神」為國人把關血汗錢

民眾黨團總召黃國昌。（記者林哲遠攝）

2025/01/21 17:21

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院院會今日三讀通過「114年度中央政府總預算案」，民眾黨團總召黃國昌說，經立法院審查後，共計刪除2075億7425萬9000元，占總預算歲出編列的6.64%，並沒有賴清德政府不斷對外造謠，在野黨要癱瘓國家的情形。

黃國昌稍早在臉書發文表示，今年度中央政府總預算案在剛才完成三讀，過去這段時間，賴清德政府濫用國家機器，透過與綠媒一搭一唱，無所不用其極地對在野黨嚴審總預算發動攻擊，造謠、抹黑、抹紅樣樣都來，意圖迴避民主監督、大搞威權獨裁。

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黃國昌說，民眾黨黨團秉持柯文哲主席「理性、務實、科學」的精神，為全體國人嚴格把關血汗錢，2025年中央政府總預算歲出編列史上最高金額3兆1324億餘元，在各委員會刪減67億3763萬元、院會個別提案刪減1068億6162萬9000元（含政府補貼台電1000億2萬元）、院會通案刪減939億7500萬元，共計刪除2075億7425萬9000元，占總預算歲出編列的6.64%。

他認為，2025年中央政府總預算歲出經立法院審查後，合計約為2兆9248億9555萬，與2024年中央政府總預算的歲出規模大致相符，並沒有賴清德政府不斷對外造謠在野黨要癱瘓國家情形。

「賴清德、卓榮泰可以騙人，但數學不會騙人。」黃國昌稱，為人民把關預算、不讓行政機關恣意浮編，是立委的天職，民眾黨團不會因為賴清德與卓榮泰無理的恐嚇、情勒人民而有所退讓，因為他們深知每一張選票背後是對柯主席和民眾黨8位立委的託付，以及承載對這個國家不能走向一黨獨裁的期盼。

另，黃國昌受訪時還說道，今天是立法院本會期最後一天，接下來馬上要進入春節年假，緊接著2月3日是立委報到日，由於接下來需要處理的法案、監督政府事項很多，會希望能儘早開議。

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