因應川普上任新變局 政院人士：鄭麗君已召集跨部會研商

因應美國總統川普上任新變局，行政院長卓榮泰已請副院長鄭麗君主持台美合作小組，多次召集跨部會研商。（資料照）

2025/01/21 16:42

〔記者陳鈺馥／台北報導〕川普今天宣誓就任美國第47位總統，宣布國家能源緊急狀態、結束綠色新政、對外國徵收關稅，要讓美國開展黃金年代。針對未來如何在變局中深化台美經貿關係，行政院人士今天表示，行政院長卓榮泰已請副院長鄭麗君主持台美合作小組，希望在經貿、科技等領域上，與美國新政府強化合作交流，並多次召集跨部會研商。

川普就任後幾小時內簽署行政命令、公告扭轉至少78項拜登政府的政策，重要的包括退出巴黎氣候協定（Paris climate accord）、退出世界衛生組織（WHO）、延後75天執行TikTok「不賣就禁」法律、宣布美國南部邊境進入國家緊急狀態、終止在美出生即取得公民權、將販毒集團列為境外恐怖組織（為美軍赴墨西哥等境外執行反毒戰爭鋪路）等。

請繼續往下閱讀...

川普更表明，2月1日起將對墨西哥、加拿大的銷美商品課徵25%關稅。並終止多元性別，即日起美國政府的正式政策將只有男女兩種性別；重申收回巴拿馬運河、墨西哥灣（Gulf of Mexico）更名美洲灣（Gulf of America）、矢言在2029年1月卸任前，美國將送人上火星。

對此，政院人士表示，台灣與美國已經有非常緊密且共榮的關係，台美關係是我國對外關係中非常重要的一環。在美國選舉結果出爐後，行政院長卓榮泰便請副院長鄭麗君主持台美合作小組，希望在經貿、科技等領域上，研商比現在更積極的新方式，與美國新政府強化合作交流，其後鄭麗君多次召集跨部會研商，先前已向卓揆完成方案彙報。

政院人士指出，我國誠摯祝賀川普總統及范斯副總統就任，將與美國新政府一同深化雙方夥伴關係。台美為民主自由陣營的緊密夥伴，也是區域安全與民主供應鏈的重要夥伴，深化合作符合雙方戰略方向。

他強調，尤其台美在科技產業發展為合作互補關係，台美合作有助於美國振興製造業，台灣也是美國維繫關鍵技術及高科技產業領導地位的重要夥伴。

政院人士指出，我國誠摯祝賀川普總統及范斯副總統就任，將與美國新政府一同深化雙方夥伴關係。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法