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    卓揆勘災未赴立院致意總預算三讀 傅崐萁酸：沒賴清德授權不敢來

    立法院三讀通過中央政府總預算，國民黨立法院黨團總召傅崐萁（中）率黨團舉行記者會說明。（記者廖振輝攝）

    立法院三讀通過中央政府總預算，國民黨立法院黨團總召傅崐萁（中）率黨團舉行記者會說明。（記者廖振輝攝）

    2025/01/21 17:13

    〔記者林欣漢／台北報導〕立法院今天三讀通過今年度中央政府總預算案，但嘉義縣大埔鄉凌晨發生強震，行政院長卓榮泰下午到南部勘災，未循例在三讀通過後赴立院向立委致謝。對此，國民黨團總召傅崐萁說，卓榮泰連立院的門都不敢踏進來，可能他還沒有得到賴清德的授權，所以還不敢來。

    傅崐萁說，如果依照往例，一個國家的宰相、閣揆應有的風範，是在總預算三讀結束以後，到立院謝謝主席及朝野政黨國會議員，這是我們台灣國會、行政院兩院的長久正式的禮儀，但是看到卓榮泰連立院的門都不敢踏進來，可能他還沒有得到賴清德的授權，所以還不敢來，但是我們在這裡希望他苦海無涯、回頭是岸，勇敢做自己，當中華民國一個好的行政院長。

    媒體詢問，卓揆赴嘉南勘災，救災優先？對此，傅崐萁說，身為父母官第一時間當然要勘災，昨晚就應該下去，而不是今天，當院長到災區，還有副院長可以到國會，這是全世界民主國家最基本該有的禮儀和風範。

    國民黨團總召傅崐萁提醒同黨立委下午記得穿夾克拍合照。（記者陳逸寬攝）

    國民黨團總召傅崐萁提醒同黨立委下午記得穿夾克拍合照。（記者陳逸寬攝）

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