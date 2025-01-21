總預算刪減2075億創新高 吳思瑤批：不是專業是報復

民進黨團幹事長吳思瑤批評，藍白立委沾沾自喜，但他們沒有看見多數台灣人民在淌血，「這不是專業是報復，這沒有愛台灣、只是在害台灣」。（記者李文馨攝）

2025/01/21 16:34

〔記者李文馨／台北報導〕立法院昨起進行中央政府總預算審查，朝野立委歷經20小時表決大戰，今（21日）完成三讀，審議結果減列初估約2075億元，刪減創下史上新高。對此，民進黨團幹事長吳思瑤批評，藍白立委沾沾自喜，但他們沒有看見多數台灣人民在淌血，「這不是專業是報復，這沒有愛台灣、只是在害台灣」。

吳思瑤指出，藍白黨鞭稱自己是「專業審查」，但是很遺憾，這次預算審查的過程，沒有專業只有報復，不是愛台灣只是害台灣。截至預算審查三讀完成這一刻，國民黨團總召傅崐萁仍在抹黑造謠，他以前黨主席蔡英文2012年的談話，做為自己惡砍預算的理由，完全是指鹿為馬。

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吳思瑤說明，蔡英文當年談話是針對經濟劇變，她認為預算應重新調配，為國家經濟分配全新的布局，民進黨從來沒有像國民黨造謠，要砍預算10%或20%，當年刪減數字是165億元，只有0.8%。

吳思瑤質疑，「國民黨是在刻意帶風向，還是真的不知道總預算到底砍了多少？」她說，到現在為止，沒有人可以具體算出總預算被凍結的數字，立法院財政委員會試算結果都需要進一步釐清，立法院或行政部門也沒有最終版數字，因為沒辦法計算，藍白惡砍多少預算還不知道。

吳思瑤強調，這次預算審查有五大惡例，第一，創下史上最高的刪減、凍結額度，且藍白的凍結就等於實質的刪減。第二，創下史上延宕總預算付委審查的最長拖延時間，預算從9月送進來，到11月多才付委審查，嚴重壓縮委員會討論期程。第三，委員會中心主義完全被踐踏，各個委員會嚴謹審查出來的議案、提案、結論，送到朝野協商最終表決，後，完全被推翻。

吳思瑤續指，第四，預算提案沒有討論協商，直接表決，從這一屆的立法院的法律案到預算案，皆如出一徹，藍白故技重施。第五，黑箱提案再次現行，表決前一刻發下提案，下一刻就要表決，「請問這樣的預算審查，哪裡有嚴謹，哪裡有專業？」

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