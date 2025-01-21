外交小尖兵訪問團初六出發 林佳龍贈8字AI春聯

外交部21日下午舉辦「外交小尖兵訪問團」出訪授旗儀式，外交部長林佳龍致詞表示，希望小尖兵們能藉此把握參訪交流機會，增廣見識，培養國際視野。（記者王藝菘攝）

2025/01/21 16:44

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部今（21）日下午舉辦「外交小尖兵訪問團」出訪授旗儀式，外交部長林佳龍致詞表示，希望小尖兵們能藉此把握參訪交流機會，增廣見識，培養國際視野，並贈送寫有「靈動致遠，蜿然自達」的「AI春聯」予小尖兵們。

「外交小尖兵訪問團」大年初六出訪，授旗儀式由林佳龍主持，教育部政務次長張廖萬堅、加拿大駐台北貿易辦事處政經暨公共事務處處長查爾斯（Charles Hudon）、美國在台協會台北辦事處文化官傅詩恩（Anne Foss）、外交部公眾外交協調會執行長蕭光偉、113年度外交小尖兵英語種籽隊選拔活動5支特優隊伍等共同出席。

請繼續往下閱讀...

外交部說明，本屆外交小尖兵5支特優隊伍將組成2團赴海外參訪，第1團赴訪加拿大溫哥華、美國西雅圖及舊金山；第2團赴訪美國華府、紐約及波士頓，進行為期11天的拜會，並與當地各界人士及各級學校學生交流。

林佳龍致詞表示，這次外交小尖兵選拔的主題是「實踐SDGs，台灣青年很可以」（Ready to Lead: Taiwan’s Teens Realize the SDGs），相信每位獲選的外交小尖兵都是與國際緊密接軌、深度關切全球永續發展的地球村公民，未來都能代表台灣，為全球的永續繁榮貢獻心力。

林佳龍表示，為積極響應總統賴清德提出的青年百億海外圓夢計畫，鼓勵青年勇敢追夢、實現自我，擴大國際交流，外交部特別將本屆參訪隊伍從3隊增加到5隊，讓更多青年學子藉由出國參訪圓夢。

林佳龍指出，本次選出的外交小尖兵即將在農曆春節後、大年初六（2月3日）出訪，「兵」分二路，一團前往加拿大溫哥華、美國西雅圖和舊金山，另一團前往美國華府、紐約和波士頓參訪，盼小尖兵們都能把握參訪交流機會，增廣見識，培養國際視野。

最後，林佳龍也特別贈送「AI春聯」予外交小尖兵，他說明，他特別與「ChatGPT」對話，請AI產出既能代表蛇年意象，又不出現「蛇」這個字的吉祥話，最後得到了「靈動致遠，蜿然自達」8字，他便用這8字寫成春聯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法