濫刪預算如同自掘墳墓！ 吳崑玉列3大錯：最該砍的就是國民黨團

前親民黨文宣部副主任吳崑玉直言，國民黨立委帶頭濫刪預算的行為形同自掘墳墓。（資料照）

2025/01/21 17:03

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白聯手大砍中央政府多筆預算，再度引爆民怨，前親民黨文宣部副主任吳崑玉今天（21日）直言，國民黨立委帶頭濫刪預算的行為形同自掘墳墓！

吳崑玉今天在臉書發文，「藍白全面性大砍總預算引爆社會公憤，柯建銘的大罷免原本被視為瘋言瘋語，現在卻變成先知預言和全民共識。雖然黃國昌提的統刪更為誇張，但若沒有國民黨52席立委支持，那8席黨團的提案也成不了氣候，所以這筆帳還是會算在國民黨頭上。國民黨看似又贏得了一場戰役，卻不自覺的輸掉整場戰爭，而且其行為已超過了讓人忘記與原諒的臨界點，如果這次還放他們過關，下次鐵定變本加厲，必須有個永久性的解決方案。」

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吳崑玉直指這場「預算大戲」屬實荒謬，「傅崐萁總召原始動機，也許是要砍到民進黨政府無法運作，所以財劃法先剝掉3700億，總預算再砍3000億，把3兆預算砍到2兆，以為中央政府以往2兆多預算也可運作，現在砍回去也無大礙，於是想把鐮刀換成割草機，不想這下卻砍到了M18闊刀地雷，炸得自己滿身是傷。」

他接著說，國民黨團這次最少犯了3大錯誤，「首先，砍政府預算，必定動到某些利益團體奶酪，所以必須有充份理由說服民眾支持，不是老子不爽就砍。馬斯克搞政府效率部要砍掉美國聯邦政府三分之一預算，他也得先發文，舉列出荒謬預算與補助，例如資助某大學研究全球暖化對某種昆蟲的性行為影響，大眾一看覺得荒謬無比，這才砍得動。但這些國民黨立委與助理，腦袋裡只裝著「恨」，於是只有目標，沒有理由，也沒有分寸。」

「其次，黨團幹部在彙整各立委提案時，要進行過濾與整併，會惹出大麻煩的要過濾，類似的提案要整併，如此才有得審，有得談，但這次顯然國民黨團只做了編號與裝訂，什麼過濾整併都沒做，可能連看都沒看就送出去了。我實在很難想像，一個黨團怎麼會廢到如此境界？如果廢物浪費就該裁員刪預算，那整個政府最該砍的就是國民黨黨團，包括立委與黨團幹部！」

「最扯的是，當發現自己錯了，惹毛眾人了，卻還要硬槓硬凹，打死不退。王小隸導演的父親叫王昇，陳玉珍卻要去踢館，想把導演們羞辱成要飯的，這是金門坦克去撞了總司令。然後去年還跟團去對岸見國台辦宋濤，但對岸早把國民黨人說成是『臭要飯的』，陳立委依然欣然前往。大概是『心中有佛，見人皆是佛；心中有屎，見人皆是屎』，臭要飯的總覺得其他人都是來要飯搶飯的，如此這般循環往復吧？」

吳崑玉直言，「國民黨團連續犯了如此多個錯誤後，情勢怒火已經燒過了臨界點，再也無法挽回了。去年兩次青鳥之所以沒有衝進立院，是覺得可以再給國民黨一點機會，讓他們知道民意不可違，凡事有邊界，最好能坐下來好好為國家做事。但現在發現，這些人根本不是這麼想的，他們覺得自己很厲害，青鳥與民進黨是虛張聲勢，根本不敢衝，基隆反罷免成功，也讓他們覺得大罷免做不成。只要未來幾個月乖一點，等風潮過去，怒氣散失，他們就可以繼續我行我素，囂張拔扈，甚至變本加厲，顛倒是非。」

「但國民黨完全錯了。台灣人多半對政治場上誰贏誰輸沒啥感覺，甚至覺得不要讓一個人或一個黨爽太久，於是選出一個綠的總統，配上個藍的國會。但是，當你動到台灣人民切身的利益，所有人就拿著鋁棒柴刀衝出來了，不拚個你死我活絕不罷休。三千個總預算案，不止文化界全面反彈，工總、商總、養豬協會、機車汽車、家電產業、中小企業……全都跳出來開火，這些人很多都是藍軍傳統支持者，但現在也受不了了。而且他們心底也都很清楚，就算國民黨現在撤案，讓他們安然度過大罷免風潮，明年還會再來一次，而且鐵定會變本加厲。」

吳崑玉最後也向藍白喊話，「別以為對岸能夠保護你，解放軍上岸你們就可以在台灣當老大，人家只是把你們當消耗品在用。依照烏克蘭經驗，美國CIA與烏克蘭情報局，早在俄烏戰前就把體制內親俄派全都點名作記號了，一旦開戰，或明確知道將要開戰，一週內就全部逮起來肅清。這不會是黑熊學院那種民防單位幹的事，也不見得是我國情報單位的既定任務，CIA恐怕早有名單了。」

「所以，藍白立委只能當個礦坑裡的金絲雀，真要開戰前趕快跑，跑慢了就沒路走了。藍白立委走到這一步，其實就是一隻隻紅透了的螃蟹，橫著走著走著，不知不覺就把自己烤熟了，想裝溫柔點，也回不去了。而且霸氣提案卻又色厲內荏，前倨後恭，讓所有人都看穿你們心底的恐懼，與紙老虎的樣貌。這一次，人們不會忘記，不會原諒，是你們掘好了自己的墳墓，怪不得別人。」

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